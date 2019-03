El Barça posa el dit a la llaga en un Bernabéu enfonsat

Els jugadors del Barça van celebrar la victòria al Santiago Bernabéu acostant-se al córner on hi havia els aficionats blaugranes, aplaudint-los primer i saltant sobre la gespa després. Un gest que va provocar que els pocs aficionats que encara quedaven a l’estadi els dediquessin una xiulada. Però no va ser una esbroncada sonora, sinó més aviat una protesta de resignació. Una vegada més, per segon cop en tres dies i per onzena vegada en l’última dècada, el Barça havia profanat l’estadi de l’etern rival.

El resultat pot passar factura, i a Madrid ja s’especula amb la possibilitat de canviar d’entrenador, a final de temporada, o fins i tot abans si no es corregeix la dinàmica. Un Solari, però, que a la sala de premsa no va fer autocrítica i va apel·lar únicament a la falta de punteria. “A vegades el futbol és així de simple”, resumia. Una opinió similar a la del capità, Sergio Ramos: “Hem jugat bé, però no n’hi ha hagut prou”.

En qualsevol cas, al Bernabéu no es van sentir càntics contra Solari, sinó que els assenyalats van ser els jugadors, sobretot Bale i Kroos, xiulats pels seus. Uns aficionats que van començar a murmurar amb Vinícius, per les múltiples errades individuals. O amb Isco Alarcón, ovacionat quan va saltar a la gespa i esbroncat, poc després, per haver errat tres accions consecutives. Ja fora de l’estadi, les protestes apuntaven més amunt, al president Florentino Pérez. Crits de “Dimissió”, però, encara minoritaris.

Sense Copa, i ara sense Lliga, el Madrid s’aferra a la seva competició fetitxe, la Champions, en què dimarts se la juga contra l’Ajax. “I han tingut molts dies de descans, mentre que nosaltres ho hem donat tot aquesta setmana”, deia Carvajal. Si el futbol és un estat anímic, ara mateix els blancs estan sota mínims.