"Self-determination is a right, not a crime": el Camp Nou torna a aixecar la veu

Abans del partit de tornada entre el Barça i l'Olympique de Lió, uns aficionats han exhibit una pancarta en què s'hi podia llegir: "Self-determination is a right, not a crime. #Makeamove". No és la primera vegada que aquest missatge apareix a la graderia del Camp Nou. La majoria de seguidors, a més, han xiulat l'himne de la Lliga de Campions.