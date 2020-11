Jordi Roche decideix no presentar-se a les eleccions del Barça

Jordi Roche no serà candidat a les eleccions del Barça. L'empresari ha decidit finalment fer un pas al costat i no concórrer als comicis. La decisió la va consensuar aquest dilluns amb el nucli principal del seu equip. L'avançament electoral i la incertesa econòmica del club han sigut clau per a la decisió de Jordi Roche, que havia estat treballant durant més d'un any per aspirar a la llotja del Camp Nou.

"No hi anem", confirmava a l'ARA un membre rellevant del seu equip. En realitat, ja feia dies que s'especulava amb aquesta possibilitat, ben bé des que es va saber que la moció de censura havia aconseguit el mínim de firmes necessàries. Amb el pas dels dies va anar guanyant força fins que, amb la dimissió en bloc de la junta de Josep Maria Bartomeu, la balança es decantava cap al no. Des de l'entorn de Roche reconeixen que els problemes comencen amb la pandèmia i s'agreugen un cop s'altera el calendari electoral. "Mirat fredament, és la decisió més responsable que podem prendre", comenten des de l'equip de l'empresari. "No sabem com estarà el club, no sabem realment la situació econòmica ni com quedarà el tema dels avals, i també ens ha perjudicat molt l'avançament electoral". A aquests arguments s'hi afegeixen també "raons personals".

En realitat, Jordi Roche, expresident de la Federació Catalana, mai havia dit públicament que es presentava tot i que el seu nom havia sortit reiteradament als mitjans. No eren especulacions sense sentit. Durant aquest temps s'havia confeccionat un equip i un projecte, i el precandidat havia fet reunions amb diferents personalitats de l'entorn del futbol, del Barça, dels jugadors o dels estaments federatius. Si no havia fet el pas abans, afegeixen des del seu entorn, era perquè esperava a tenir-ho tot lligat i a saber la data de les eleccions per dissenyar l'estratègia. Al final tot ha sigut en va.

La decisió de Jordi Roche ha estat rebuda com una galleda d'aigua freda entre els membres del seu equip. "Hem tirat per terra tota la feina que hem fet durant molt de temps", expliquen. Fa uns dies, quan Roche ja havia dit que renunciava a presentar-se, tant des del seu equip com des de diferents sectors –de l'entorn blaugrana però també econòmics i polítics del país– li havien demanat que recapacités. Però no hi havia marxa enrere. "És una decisió ben madurada i la més responsable que es podia prendre, en tots els sentits", asseguren.

Uns anys enrere, durant la presidència de Bartomeu, la directiva s'havia acostat a Roche perquè entrés a formar part de la junta però l'empresari sempre s'havia volgut mantenir al marge. I, mentre movia fils per lligar la seva proposta, fins i tot l'expresident Sandro Rosell s'hi havia posat en contacte i estava disposat a donar-li suport. Ara bé, Roche "preferia mostrar-se com un candidat independent", sense lligams –almenys de portes enfora– amb les persones que han dirigit el club des del 2010, insisteixen des de la seva candidatura.

Rousaud, pendent de la llista unitària

La decisió de Jordi Roche fa que la llista d'aspirants a la presidència blaugrana perdi un dels candidats amb més potencial. En paral·lel, un altre precandidat, Emili Rousaud, s'hi ha posat en contacte per intentar muntar una llista unitària que aglutini un sector prou representatiu del barcelonisme. Per ara, Roche no ha donat resposta a Rousaud, tot i que sembla difícil que acabi donant el sí. "No té gaire sentit renunciar a ser cap de llista per passar a ser segon d'una candidatura. Els problemes són els mateixos", apunten des de l'entorn de l'expresident de la FCF. Rousaud, per si de cas, treballa en paral·lel per muntar el seu projecte en solitari. Els pròxims dies hi haurà més moviments.