Koeman: "Només demano tranquil·litat i temps per poder fer les coses"

Ronald Koeman vol seguir amb l'estela guanyadora a la Lliga de Campions després de golejar el Ferencváros en la primera jornada de la fase de grups i, així començar a llepar-se les ferides de la derrota al clàssic. "No és un partit decisiu, però sí important", ha valorat el tècnic del Barça, que ha fet una crida a la calma en relació a totes les qüestions institucionals que sacsegen el club. "Jugar contra la Juve és un repte prou gran com perquè l'equip estigui motivat i s'aïlli de la resta de temes que afecten el club. Jo només demano una mica de tranquil·litat i temps per poder fer les coses", ha valorat.

"Estem fent molts canvis i veig els jugadors motivats. Contra el Reial Madrid vam fer 60 minuts molt bons i és cert que després de l'1-2 no vam estar bé, però necessitem temps", ha explicat el tècnic. Koeman no ha volgut tornar a parlar de l'arbitratge del clàssic, tot i que ha afirmat que no es penedeix de res del que va dir -la Federació Espanyola de Futbol estudia sancionar-lo per les seves declaracions de dissabte.

El neerlandès, que no ha volgut revelar qui serà el substitut del lesionat Coutinho a les posicions d'atac, també ha explicat que vol un equip "equilibrat". "És obvi que sempre tinc la mentalitat de guanyar, però no es pot pensar només en atacar. Volem dominar el partit i ser profunds per poder fer mal al rival, però s'ha de trobar un equilibri entre atacar i defensar", ha dit el tècnic blaugrana.

Cristiano, pendent d'una prova PCR

Pel que fa a les files juventines, a hores d'ara Cristiano Ronaldo és dubte a l'espera de donar negatiu en una última PCR per saber si podrà disputar el partit o no. El resultat se sabrà aquest dimarts a la nit. Koeman té clar que, pel bé del futbol, els millors han de jugar sempre. "És un partit bonic de veure i sempre volem els millors damunt del terreny de joc. En aquest sentit, Cristiano Ronaldo és un gran jugador. Tant de bo pugui jugar, pel que suposa per al futbol. I, si finalment pot jugar, més preparats haurem d'estar nosaltres".