Lluís Cortés: “Anem a Noruega a guanyar el partit”

"Sortir a guanyar i marcar el més aviat possible". Aquesta és la mentalitat amb què el Barça ha viatjat a Noruega per intentar tancar el pas a les semifinals de la Champions femenina. L'equip que entrena Lluís Cortés té un avantatge de 3-0 de l'anada, però no es refia del rival, l'LSK Kvinner, que afronta el partit després de capgirar un 3-1 en contra en el seu partit de la lliga noruega. "És un precedent que els dona il·lusions per remuntar", adverteix el tècnic. L'eliminatòria es resoldrà dimecres a Lillestrøm (18.30 h).

El Barça és a un pas d'arribar a semifinals de la Champions femenina, i igualar la millor classificació obtinguda per l'equip. Falta, però, rematar la feina. I la recepta de Cortés és fer-ho a través de la possessió i d'un plantejament poc conservador. "El nostre és un equip que creix en grans escenaris".

Mariona: "Tenim motivació per fer història"

Al seu torn, Mariona Caldentey també ha posat l'accent en la necessitat de tenir la pilota i controlar la possessió, i ha afegit que, per assegurar la classificació, caldrà marcar almenys un gol. "Tenim les ganes i la motivació de fer història, però amb els peus a terra. Perquè encara ens queden 90 minuts per passar a les semifinals".