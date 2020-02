Setién: "Serem un equip atrevit al Bernabéu"

Quique Setién afronta amb il·lusió i felicitat el seu primer clàssic com a entrenador del Barça. "És un partit important, en què un triomf ens donaria un bon avantatge, però això tampoc ens garantiria res. Volem guanyar, és un clàssic, i no em fio de les dinàmiques amb què arriben els equips a un partit així. No crec que la situació els pressioni més del compte. M'imagino un partit igualat i disputat. M'espero un Madrid valent que ens vindrà a pressionar des de l'inici i en alguns moments potser ens haurem de replegar, però sempre amb la intenció de mirar cap endavant", ha dit l'entrenador blaugrana, que ha afirmat que seran un "equip atrevit" al Santiago Bernabéu, com ja ho va fer "amb el Las Palmas o el Betis".

No ha volgut donar pistes sobre si preferirà jugar amb un quart migcampista o amb tres davanters: "L'única cosa que us puc dir és que anirem a buscar el partit. Tenim alternatives preparades per com es vagi desenvolupant el partit". Setién, que es va trobar amb Guardiola després d'anar a veure en directe el Madrid-City, ha explicat que va parlar amb el tècnic català i del pla que va utilitzar per guanyar al Santiago Bernabéu. "Hi ha coses que va fer el City que ens poden interessar i d'altres que potser no les podem fer o que no ens interessen. Tenim bona relació i també van parlar d'altres coses".

Il·lusionat pel seu primer clàssic com a tècnic blaugrana

Setién està il·lusionat pel seu debut en un clàssic a la banqueta blaugrana. "Si guanyem em faria més feliç pel que suposa per a l'afició que per a mi, que també em faria molta il·lusió. Tinc clara quina és la meva responsabilitat. Tant de bo puguem brindar una victòria a la nostra afició", ha dit. "Aquestes són les meves il·lusions, llavors és veritat que la realitat pot ser diferent. Per tant, serem cauts fins que el partit hagi passat", ha afegit el tècnic blaugrana, que també ha dit que veu tots els seus futbolistes preparats per sortir al camp d'entrada, inclòs un jove Ansu Fati, que fa dos partits que no juga. Vidal ha ocupat posicions d'extrem: "Els dic als jugadors que és important poder ocupar diverses posicions, així tenen més opcions de jugar. És un futbolista versàtil que ens està ajudant. Ens dona coses molt interessants".

Amb Setién a la banqueta, Busquets, Arthur i De Jong només han coincidit d'entrada en dues ocasions. "Tenim una sèrie de migcampistes versàtils que poden jugar depenent del que exigeix cada partit. Estic content amb el rendiment que ens estan donant. Els entrenadors també anem recollint informació i crec que tot forma part d'un procés".

Messi, de rècord

Messi superarà Xavi Hernández com a futbolista del Barça amb més clàssics disputats, 43. "Ens encantaria que en pogués jugar 43 més", ha bromejat Setién. "No sé quina és l'estadística d'efectivitat que deu tenir en tots aquests clàssics, però no cal que digui que important que és per a nosaltres. Tant de bo aquest diumenge faci un gran partit i ens ajudi a guanyar".

Jordi Alba rep l'alta mèdica

Jordi Alba, que es va lesionar contra el Getafe en partit de Lliga el 15 de febrer, ha rebut l'alta mèdica dues setmanes després i ha entrat en la convocatòria per al partit del Santiago Bernabéu d'aquest diumenge. Collado, del Barça B, completa la convocatòria. "Està bastant bé, les sensacions són positives. L'única cosa que està pendent de decidir, depenent de com estigui aquest diumenge, és si pot sortir d'entrada o no. Se sent amb confiança", ha dit Setién. Sobre Gerard Piqué, que va rebre un fort cop al turmell esquerre contra el Nàpols, el tècnic ha afirmat que s'ha entrenat bé i que no té cap problema.