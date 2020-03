Setién vol tancar polèmiques: "La relació entre l'equip tècnic i els jugadors és molt bona"

L'entrenador del Barça, Quique Setién, ha comparegut davant la premsa una setmana després de la derrota al Santiago Bernabéu i d'afirmar en una entrevista a El Periódico que ell i el seu segon, Eder Sarabia, han demanat disculpes al club i a la plantilla per les imatges televisives en què es veia Sarabia renegant sobre algunes errades dels seus jugadors.

"Aquest tema ja no dona més de sí. L'únic que ha fet malament l'Eder ha sigut expressar-se d'unes formes que a mi no m'agraden. Tot i que és normal que, en un camp de futbol, es pugui cridar i mostrar temperament. Això a mi m'agrada, però hem de cuidar les formes. Si hem demanat disculpes a tothom és perquè va utilitzar unes paraules que s'han de corregir, però és normal que el segon entrenador o jo mateix cridem en un partit. Els jugadors ho entenen, però és cert que hem de cuidar les paraules i les formes, perquè estem exposats públicament i ens pot veure molta gent", ha volgut sentenciar Setién. "L'Eder serà com ha sigut sempre, però només mirarà de controlar alguns petits aspectes i ja està".

Respecte a la derrota al Bernabéu, Setién ha resumit que és evident que les derrotes generen frustració, però això és esport i ens hem d'aixecar. "Vam generar set ocasions i no vam poder fer cap gol, però així és el futbol. Sé que l'encert és important i que depenem del resultat, però jo no entenc el futbol només pel resultat. Els jugadors no són tontos i saben que vam fer moltes coses bé al Bernabéu i les hem reforçat durant la setmana". Ha negat que hi hagi desencís o desconfiança dels jugadors cap a l' staff tècnic. "Quan entrenes futbolistes amb un currículum com aquest, que ho han guanyar tot, és evident que t'has de guanyar la seva confiança quan arribes nou. Intentar aportar-los coses noves i donar-los les eines que funcionin per guanyar".

El tècnic també ha dit que està "encantat" amb el vestidor que s'ha trobat. "Els jugadors estan acceptant tot el que els proposem amb molt bona actitud. Ells tenen clar quin és el seu lloc. També ens donen la seva opinió, però és que els hi demanem. Tenim una relació staff-jugadors extraordinària". Setién ha reiterat que està encantat, que és un entrenador que mira de convèncer en lloc d'imposar i que mai ha tingut problemes per governar cap vestidor.

Aquest dissabte (18.30 h, Movistar LaLiga), nova prova de foc contra una Reial Societat que arriba amb el desgast d'haver jugat dimecres la tornada de les semifinals de la Copa, però amb l'optimisme d'haver-se classificat per jugar la final. "Sempre hem d'esperar que el rival donarà la seva millor versió. La Reial és un equip extraordinari que fa molt bé les coses i que té molts bons jugadors. És un gran equip, espero un partit compromès i difícil". El Barça depèn molt de la producció ofensiva de Messi, que travessa una petita sequera davant de porteria: "Fa 14 temporades que marca gols sense parar, no em preocupa", ha sentenciat Setién.

Arthur, baixa

Arthur, amb una lesió al turmell dret, no s'ha entrenat aquest divendres i és baixa per al duel contra la Reial Societat. "No crec que sigui res greu. Té molèsties en aquesta zona i se les ha de tractar", ha dit Setién. Arthur s'està tractant d'aquesta nova lesió amb factors de creixement sota la batuta de l'equip mèdic del doctor Ramon Cugat, segons ha informat el club.