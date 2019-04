Valverde: “És una gran alegria tenir la Lliga a tocar”

L’entrenador del Barça, Ernesto Valverde, malgrat que no abandona mai el discurs prudent, va valorar molt positivament tenir la Lliga a tocar: “Malgrat que sembla que ja la tenim guanyada, s’ha de guanyar al camp, als partits. És una alegria immensa per a nosaltres tenir-la tan a prop, portem mesos lluitant”. Si l’Atlètic de Madrid perd avui contra el València al Wanda, el Barça serà campió. Si no, els blaugranes en tenen prou que els matalassers no guanyin dissabte el Valladolid (també al Wanda) o imposant-se al Llevant al Camp Nou.

Les rotacions de Valverde funcionen, i ahir, entre d’altres, no va jugar Leo Messi d’entrada. “Teníem previst que descansés i que entrés a la segona meitat, més enllà de reptes individuals com la Bota d’Or [Messi lidera el trofeu, amb 33 gols, tres més que el davanter del PSG, Kylian Mbappé]. Ha entrat en un moment que encara quedava molt i el partit no estava pas tancat. També ens agrada que els nostres futbolistes estiguin actius. Ho hem decidit així, i així ho hem fet”, va explicar el tècnic sobre el descans de l’astre argentí.

Un dels damnificats, malgrat les rotacions, va ser Malcom: “No ha participat perquè he optat per Dembélé, Coutinho i Suárez, i no ha entrat en els canvis, però ja jugarà un altre dia”, va dir Valverde abans de desfer-se en elogis a Aleñá i Arturo Vidal.