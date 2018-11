Valverde: "Dembélé té un gran talent, el que esperem és que ho demostri cada dia"

Abans de rebre el Betis aquest diumenge al Camp Nou (16.15 h, beIN LaLiga), Ernesto Valverde ha celebrat recuperar Messi i Umiti, que han rebut l'alta mèdica aquest dissabte: "Tots dos poden ser titulars. Si són a la llista és que estan preparats per jugar. Ja veurem si Messi està per jugar els 90 minuts, però el veig molt bé i ja ha perdut la por a anar al contacte". Respecte a la baixa per decisió tècnica d'Ousmane Dembélé, Valverde ha volgut tirar pilotes fora: "Som un equip i a vegades entren uns jugadors a la llista i, altres cops, doncs uns altres. Penso en el grup i en el partit contra el Betis. Són decisions en clau esportiva, les coses de disciplina són un assumpte que tractem de portes endins. Aquí hi som per ajudar tots els jugadors, Dembélé inclòs. En l'últim partit contra l'Inter va ser titular".

Sobre la possibilitat de traspassar Dembélé al mercat d'hivern, Valverde no ho ha negat i s'ha limitat a dir que "té un gran talent" i que miraran "d'explotar-lo": "Té un talent increïble, el que esperem és que ho demostri cada dia". El tècnic basc també ha enviat un missatge entre línies al francès, ja que ha explicat que valora els jugadors pel seu "rendiment" i pel seu "compromís". D'altra banda, Valverde ha lloat Malcom: "Té ganes d'aprendre i ha mostrat una bona actitud, malgrat que li ha costat entrar a l'equip. Encara queden molts partits per endavant i veurem si té continuïtat".

Respecte al rival, Valverde preveu un partit que "es pot trencar en algun moment" perquè tots dos aposten per un joc de possessió en què els dos equips voldran tenir la pilota. El tècnic basc també ha parlat del rendiment de Lenglet, ara que torna Umtiti: "És una gran sort el rendiment que ha mostrat fins ara, ara podrem repartir millor els descansos, perquè el Gerard [Piqué] i el Lenglet ho han jugat tot fins ara. Lenglet, que ve d'un altre club, ha fet una gran feina per adaptar-se, perquè jugar de central al Barça no és fàcil. És un gran professional, sempre està molt concentrat i té una gran tècnica".