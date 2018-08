Yerry Mina i André Gomes deixen el Barça i marxen a l'Everton

El Barça ha fet oficial aquesta tarda la sortida de Yerry Mina i André Gomes en direcció a l'Everton anglès. Punt i final als dos grans serials estivals del Camp Nou. L'internacional amb Colòmbia marxa finalment traspassat a la Premier League. Era un dels jugadors de la plantilla d'Ernesto Valverde que tenia més ofertes sobre la taula després del bon paper al Mundial de Rússia 2018. El Barça rebrà 30 milions 250.000 euros fixos que podrien arriba als 31.75 en funció d'1.5 milions en variables. El club també s'assegura una opció de recompra, segons ha anunciat en un comunicat.

540x306 André Gomes o quan Valverde juga amb deu / AITOR ALCALDE / GETTY André Gomes o quan Valverde juga amb deu / AITOR ALCALDE / GETTY

El cas d'André Gomes és diferent. El portuguès marxa a l'Everton en qualitat de cedit a canvi de 2.25 milions d'euros. El seu baix rendiment com a culer, l'absència al Mundial i la lesió a la pretemporada no l'han ajudat a trobar ofertes millors -per a ell i per al Barça-. L'equip anglès es farà càrrec de la seva fitxa. Gomes tornarà a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a final de temporada. Aquesta és el tercer moviment d'aquest mercat de fitxatges entre el Barça i l'Everton després del canvi d'aires del lateral Lucas Digne.