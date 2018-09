Les 3 claus del Barça-Girona

El Barça i el Girona han empatat 2-2 al Camp Nou, en un empat marcat per l'expulsió al minut 35 de Lenglet. La vermella al central francès ha tornat histèric un partit que els blaugranes estaven tenint sota control.

Les trampes d'Eusebio

Ha sigut interessant com Eusebio ha volgut incomodar el joc del Barça. En sortida de pilota ha tapat l'accés a Busquets i ha decatant la pressió perquè fos Piqué (costat Semedo) qui sortís en conducció.

540x306 Busquets i Lenglet queden tapats i Piqué ha de sortir en conducció Busquets i Lenglet queden tapats i Piqué ha de sortir en conducció

Ha sigut una trampa, pensant en guanyar metres per a Portu, a qui es deixava en duel a camp obert contra Lenglet.

540x306 Portu al contraatac, en tres contra un Portu al contraatac, en tres contra un

Abans de l'expulsió, el Barça ha intentat quedar-se amb prou superioritat perquè la transició del Girona no fructifiqués però quan la lluita ha sigut 10 contra 11 i a remolc, s'han hagut d'acceptar duels individuals.

Els desajustos defensius del Girona

Mentre el partit ha estat lògic, el Barça ha fet mal a la zona de tres quarts, on el Girona s'ha esquerdat. Segueix sent un forat que l'equip d'Eusebio no tapa i que ja li ha costat ensurts contra el Vila-real o el Celta.

540x306 Desajust defensiu del Girona i opcions en zones intermitges del Barça Desajust defensiu del Girona i opcions en zones intermitges del Barça

Ahir, que Alcalá s'enfonsés i que tota la línia perdés l'equilibri, ha sigut un regal per a les recepcions interiors de Messi.

540x306 La línia defensiva es desordena amb el desmarcatge en ruptura d'Arturo Vidal La línia defensiva es desordena amb el desmarcatge en ruptura d'Arturo Vidal

Al primer temps les ha hagut de compartir amb Dembélé i, a la segona, amb Coutinho. Des d'allà se li han obert espais de xut o de passada filtrada als desmarcatges de Suárez.

540x306 Coutinho i Messi segueixen aprofundir en l'escletxa que permet el partit Coutinho i Messi segueixen aprofundir en l'escletxa que permet el partit

Fer jugar l'orgull

El partit, que estava tranquil i controlat, ha quedat esquitxat per la vermella a Lenglet. Valverde ha estirat els minuts amb Busquets de central per valorar bé al vestidor la substitució a fer. Ho ha pagat car, perquè Stuani ha fet l'1-1 precisament per l'absència d'un especialista d'àrea. El derbi s'ha acabat de complicar amb l'1-2 (altre cop Stuani, que està en un moment molt dolç) i ha tocat treure l'artilleria. L'artilleria i el coratge. Piqué hi ha posat la primera pedra però a la remuntada li ha faltat més edifici contra un Girona orgullós que s'ha aferrat al punt històric que sumava.