El vot electrònic, en l’horitzó

Malgrat que fins al 2021 no està previst que se celebrin eleccions al Barça, ja fa un temps que hi ha moviments en clau electoral, entre els quals hi ha la precandidatura Sí al futur, que encapçala l’empresari Víctor Font. Un dels pals de paller del seu projecte és l’aplicació del vot electrònic, que segons Font és crucial per “escoltar els socis, que són els propietaris del club, i garantir la seva participació en la presa de decisions”.

En un acte celebrat ahir a la Universitat Politènica de Catalunya, la precandidatura de Font va explicar les virtuts d’aquesta eina, que depèn, però, d’una renovació del marc legal, ja que l’actual llei catalana de l’esport no empara l’ús d’aquest mecanisme. Avui en dia, tal com està estipulat en l’article 10.2 del decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya, “els estatuts de cada club poden preveure el vot per correu llevat de l’elecció de la junta directiva i el seu president, que haurà de ser presencial”. Per tant, de moment el vot electrònic no es planteja, però això podria canviar aviat. Així ho va deixar entreveure Pere Vilà, assessor jurídic de la secretaria general de l’Esport i coordinador de la nova llei de l’esport i l’activitat física a Catalunya, que va exposar que “el camí cap al futur és suprimir la restricció al vot electrònic sempre que es garanteixin els principis de vot” i es va mostrar optimista perquè “abans que s’acabi el 2019” s’aprovi la renovació de la llei catalana de l’esport.

L’actual restricció legal al vot electrònic és un dels principals elements als quals fa referència el Barça alhora d’entrar a valorar la implantació d’aquesta tecnologia. Des de l’entitat blaugrana s’admet que s’està fent un seguiment de com evoluciona aquesta tecnologia i el marc legal que hauria de permetre implantar-la, però que és un debat que s’abordarà en el moment en què sigui legal aplicar-la i en què el club pugui garantir-ne la fiabilitat. De totes maneres, l’actual junta no tanca la porta a implantar-lo, sempre que es compleixin aquests dos condicionats.

Defensa de la seguretat del sistema

En l’acte d’ahir de Sí al futur, a banda d’abordar la temàtica legal, també es va voler exposar la viabilitat i les garanties d’aquest sistema de votació. Pere Vallès, president de Scytl, empresa de referència en l’impuls del vot electrònic arreu del món, va definir aquest sistema com a “segur i fàcil d’utilitzar” i va assegurar que, a banda d’augmentar la participació, hi ha diversos mecanismes “per garantir la privacitat de l’elector”.

Per tal que no hi hagi manipulacions, Vallès va exposar que “cada acció queda registrada de manera immutable en uns arxius que no es poden esborrar ni modificar. Això genera unes proves matemàtiques que demostren que no hi ha hagut cap manipulació”, va afirmar el president de Scytl, alhora que va assegurar que tot aquest procés de votació “pot ser verificat per un auditor o una tercera persona independent”. Per la seva banda, Víctor Hidalgo, enginyer de Scytl, va exemplificar les garanties d’aquest sistema explicant la seva aplicació a Suïssa i també es va exposar el cas del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, en què la implantació del vot electrònic s’ha traduït en una millora de la participació en els processos electorals d’aquesta entitat.

Després d’una taula rodona, Font va concloure l’acte recordant les virtuts que podria tenir el vot electrònic per “donar veu als socis i saber què pensen” i va posar al servei del Barça un software per aplicar-lo, sempre que sigui legal i hi hagi voluntat de fer-ho.