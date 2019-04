El Barça Lassa es dilueix contra l’Anadolu Efes (68-102)

El Barça Lassa es va diluir ahir contra l’Anadolu Efes (68-102) i va patir la derrota més dolorosa de la temporada. L’equip blaugrana va ser escombrat per un rival que es va exhibir al Palau Blaugrana. Shane Larkin, que va sumar 30 punts amb 6/7 en triples, va liderar la victòria del conjunt turc, que se situa a un triomf de la final four de Vitòria.

L’Anadolu Efes, que té millor plantilla, va exhibir el seu talent ofensiu en una nit de contrastos en què a l’equip visitant tot li va sortir i al conjunt local, res. Desmoralitzats, els jugadors del Barça Lassa van tenir uns percentatges d’encert molt baixos contra un adversari amb més opcions d’atac. La diferència va ser contundent.

Ergin Ataman va intentar repetir el guió del primer partit i Svetislav Pesic, el del segon. La nit, però, va ser de clar domini visitant. L’Anadolu Efes va anotar 52 punts en uns primers 20 minuts en què va arribar a dominar el marcador per 14 punts de diferència (32-46). Animat pels punts de Shane Larkin i Rodrigue Beaubois, l’equip turc va poder explotar el seu joc de contraatac i transició per evitar que el conjunt blaugrana dominés el ritme des de la defensa.

La posada en escena del Barça Lassa després del descans va ser esperançadora i, animat pels triples, l’equip blaugrana es va situar a cinc punts de distància (47-52). Un miratge. Quan l’Anadolu Efes va tornar a prémer l’accelerador el partit es va trencar. La recta final de l’equip turc va ser una delícia i la diferència de punts en el marcador va créixer de manera escandalosa. Desmoralitzats per l’oportunitat perduda, els jugadors del Barça Lassa es van diluir per primera vegada des que Pesic és l’entrenador. El conjunt havia patit derrotes, però la d’ahir va recordar els pitjors moments amb Georgios Bartzokas o Sito Alonso a la banqueta. L’única bona notícia és que, aquesta vegada, els aficionats van respondre amb aplaudiments i no amb xiulets.

El quart partit de l’eliminatòria de quarts de final es jugarà divendres (21 h, Movistar Deportes), de nou al Palau Blaugrana. Si l’Anadolu Efes aconsegueix la victòria es classificarà per a la final four. Si perd, dimecres es jugarà el cinquè i definitiu partit a Istanbul.