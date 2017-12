El Barça es desfà contra el campió (68-83)

El Barça Lassa de bàsquet va encaixar ahir una nova derrota a l'Eurolliga després de caure contra el Fenerbahçe (68-83). Com a l'última jornada contra el CSKA de Moscou, el conjunt de Sito Alonso va plantar cara, però va desfer-se a la segona part mostrant les carències i els aspectes que el fan un equip massa irregular, capaç de lapsus preocupants i de ratxes rodones, com a l'inici. El seu primer quart va ser dels millors de la temporada, amb efectivitat i l'encert de Thomas Heurtel. El francès va saber dirigir un atac que va trobar sempre el llançador alliberat, especialment més enllà de la línia de tres. L'efectivitat dels blaugranes en el triple va ser excepcional. Adam Hanga, Adrien Moerman i Rakim Sanders van anotar els cinc tirs que van intentar durant el primer quart (el primer error va arribar al minut 14).

Els groc-i-negres, però, se senten com a casa en partits d'alta intensitat i no van deixar-se anar, com sí van fer Olympiacos i Panathinaikos en la seva visita al Palau Blaugrana. Els homes de Zeljko Obradovic van agafar pes des de la pintura. Jan Vesely demostrava estar a l'alçada de Kevin Seraphin penalitzant amb segones accions i rematant la bona circulació coral. L'aparició des de la banqueta de Kostas Sloukas (10 punts a la primera meitat) va fer que els turcs donessin el salt de qualitat decisiu. El grec és un dels suplents amb més bàsquet de tota l'Eurolliga. A ritme de pauses i de controlar els tempos de tots els jugadors de la pista va fer que el Fenerbahçe jugués cada vegada més fàcil i interpretés, ara sí, l'atac del Barça amb bones ajudes. El vigent campió despertava i Sito Alonso intentava recuperar sense èxit el control. L'entrenador blaugrana va aturar -tard- un parcial 0-10 (del 31-24 al 31-34) que per moments va deixar el seu equip estabornit i sense arguments. El descans va arribar en el millor moment, però els culers no van saber agafar aire. El bloc d'Obradovic no va afluixar. És l'experiència i l'automatisme d'una plantilla feta per guanyar sempre, resultats i números de banda. En mans d'Sloukas, va trencar el marcador al tercer quart (13-25) i va gestionar la renda de punts fins al final. El Barça, més pendent dels àrbitres que d'ajustar el joc, va acabar sumant la setena desfeta de la campanya que el deixa amb un balanç de 4-7.