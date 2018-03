El Divina Seguros Joventut segueix mastegant sorra (86-81)

La Penya no ha pogut evitar la seva desena derrota consecutiva. El Divina Seguros Joventut ha perdut a la pista del Reial Betis Energía Plus (86-81), on el conjunt local ha aconseguit empatar el 'basket average'. Blake Schilb, Askia Booker i Ryan Kelly han acabat amb les opcions de l'equip verd-i-negre, que ja és cuer en solitari. Entre tots tres han sumat 57 punts amb 20/23 en tirs de dos.

"Sabíem que era un partit important i se'ns ha escapat per les nostres errades, tot i que és veritat que ells tenen jugadors de gran talent. Hem perdut una oportunitat, però seguim a dues victòries de la salvació. Hem de seguir, això no s'ha acabat", ha explicat Carles Duran en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona.

"El pitjor és que ens han fet 28 punts en l'últim quart amb bons percentatges en tirs de dos. Hem de tenir més esforç i més responsabilitat, però al final hem desaprofitat una pilota per guanyar. El Nico s'ha equivocat en les dues últimes accions, però seria injust donar-li la culpa", ha afegit el tècnic, que ha intentat sorprendre el rival fent servir de manera puntual una defensa zonal 3:2.

Encara necessitat d'entrenaments amb els seus companys, Demitrius Conger ha debutat a Sevilla. L'aler ha capturat dos rebots en 10:23 minuts. Patrick Richard (20 punts), Saulius Kulvietis (18), Xabi López-Arostegui (16) i Nico Laprovittola (12 punts i 10 assistències) han estat els visitants més destacats. La defensa, però, ha estat una altra història i el Betis ha anotat el 83% dels tirs de dos que ha intentat.

Animada pel seu encert en els triples, la Penya ha començat bé, però quan dominava el marcador per 12 punts de diferència (6-18) ha rebut un parcial de 18-0 en contra (24-18). Tornar a equilibrar el partit no ha estat fàcil. El Reial Betis Energía Plus ha arribat a tenir una renda de 7 punts, però la Penya ha reaccionat anotant-ne 27 en el tercer període (58-58).

Quan semblava tenir el partit perdut a 90 segons del final (80-73), la Penya ha ressuscitat amb dos triples. Nico Laprovittola, que havia aportat experiència en el tram clau del partit, ha fallat un triple decisiu a 10 segons del final quan l'equip verd-i-negre perdia per un punt de diferència (82-81). El Betis ha sabut controlar més bé els nervis en una recta final farcida d'errades a totes dues bandes. Una falta personal de Xabi López-Arostegui a una dècima del final ha permès a Kelly anotar dos tirs lliures i empatar el 'basket average' amb la Penya.

"Aquesta derrota fa mal", ha reconegut Laprovittola. "L'ansietat de voler guanyar ens fa cometre errades. És la història de sempre", ha afegit Sergi Vidal, que tan sols ha disputat 6:22 minuts de joc.