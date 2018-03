Maalik Wayns, un mes de baixa

Maalik Wayns, base del Divina Seguros Joventut, ha estat intervingut amb èxit d’una artroscòpia al genoll dret. El base nord-americà de l'equip verd-i-negre estarà aproximadament un mes de baixa.

"La seva lesió és una mica peculiar perquè el metge deia que podia jugar amb dolor i el jugador deia que no. Tinc la sensació que per al Maalik som un club més i jo no vull jugadors així. Prefereixo morir amb jugadors que tinguin menys qualitat però que sàpiguen que la Penya no es toca", va dir dimecres Carles Duran en declaracions a l'ARA.