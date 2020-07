Pau Gasol, una cirereta no tan impossible

Després de passar-se anys assegurant que no descartava retirar-se al Barça, a Pau Gasol li ha arribat el moment de valorar la possibilitat real de fer-ho. El pivot català, que actualment s'està recuperant d'una lesió, compta amb l'interès del club blaugrana per reforçar un projecte molt ambiciós que té Nikola Mirotic com a pal de paller. Els dubtes sobre el seu estat físic (no juga un partit des del 10 de març del 2019) i la dificultat econòmica de l'operació en temps d'incertesa per culpa de la pandèmia són els dos grans obstacles amb què es troba l'entitat culer. El salari de Gasol, però, ja no espanta tant com fa uns anys, quan va arribar a guanyar 16,6 milions d'euros per temporada. El jugador va ser tallat pels Portland Trail Blazers el passat mes de novembre.

"M'encantaria tenir Pau Gasol al Barça. No descarto que torni, però ara té unes condicions d'estrella mundial a la NBA i no tenim els mitjans per igualar-les", va assegurar Josep Maria Bartomeu. El missatge del president va ser més concret que el de Sarunas Jasikevicius, el nou entrenador de l'equip blaugrana. "Tots sabeu l'afecte que tinc pel Pau. És amic meu i suposo que no ens aniria malament, oi?", va explicar durant la seva presentació.

El gran objectiu de Pau Gasol és convertir els Jocs Olímpics de Tòquio 2021 en l'epíleg rodó de la seva carrera.

Ambaixador del Barça

Pau Gasol va arribar fa un any a un acord per convertir-se en assessor estratègic, ambaixador global i partner del club blaugrana als Estats Units. El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i el jugador van presentar a l'Hotel Four Seasons de la ciutat de Miami aquesta aliança, d'una durada de dos anys, que té com a objectiu treballar conjuntament per enfortir la marca Barça.

El Barça va considerar que Pau Gasol era un aliat ideal per enfortir la marca del club i per ajudar a obrir noves oportunitats de negoci gràcies al seu prestigi, experiència i xarxa de contactes al país. Una part important d'aquest acord inclou la col·laboració entre la Fundació Barça i la Gasol Foundation per crear i executar programes que avancin en les missions de les dues entitats socials als Estats Units i arreu del món per ajudar els infants més vulnerables.