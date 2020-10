El català Sergi Oliva, nou entrenador ajudant dels Utah Jazz

Segons ha pogut saber l'ARA, Sergi Oliva ha acceptat l'oferta dels Utah Jazz (NBA) per convertir-se en entrenadora ajudant de Quin Snyder. El català era l'actual vicepresident d'estratègia dels Philadelphia 76ers.

Oliva és un doctor en computació català que es va traslladar de Gelida a Filadèlfia. Va passar d’entrenar l’Hortonenc, un modest equip de Tercera Catalana, a convertir-se en el vicepresident d’estratègia dels Sixers. “Crec que entenia com funcionen les coses i tenia curiositat per interpretar les dades. No estava preparat i vaig decidir formar-me online. Al cap d’un temps vaig començar a col·laborar amb la Federació Catalana. Recordo que vaig contactar amb diferents franquícies de la NBA fins que els Sixers es van interessar per mi”, explica.

El beisbol va ser pioner en la utilització de les estadístiques per prendre decisions, però el bàsquet fa temps que hi aposta amb força. “És una evolució natural de totes les indústries, que intenten objectivar mesures de rendiment. La utilitat que té és clara: intentar tenir un avantatge competitiu. Ara mateix és impensable que un equip de la NBA no treballi amb aquestes dades avançades. La diferència és la inversió que cada franquícia està disposada a fer”, assegura Oliva. La clau és respondre amb analítica les preguntes que qualsevol entrenador es fa. “La nostra perspectiva millora i amplia l’observació convencional. Hi ha coses que podem respondre de manera fiable. A més, orientem l’entrenador a fer-se les preguntes adequades per millorar el rendiment. Si l’equip no rutlla en rebots, has de saber quines dades et poden ser útils per detectar on hi ha el problema i canviar la tendència”, analitza el català, que encara al·lucina amb la seva trajectòria.

La NBA ja compta amb un entrenador ajudant. Es tracta del badaloní Jordi Fernández, que forma part del cos tècnic dels Denver Nuggets.