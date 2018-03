Arturs Zagars, el base modern que truca a les portes del primer equip de la Penya

Quan Neno Dimitrijevic encara no s'ha consolidat, un altre base amb projecció ja truca a les portes del primer equip de la Penya. Arturs Zagars, que diumenge es va convertir en el segon júnior verd-i-negre en debutar aquesta temporada a la Lliga Endesa, està convencent Carles Duran, que estudia tornar-lo a fer jugar aquest dissabte (20.30 hores, Movistar Deportes 1) contra el Monbus Obradoiro. Tot i tenir 17 anys el jugador letó va exhibir confiança sobre el parquet.

"És un base modern, que llegeix el 'pick and roll' i els espais molt hàbilment i sembla que d'una manera instintiva. És capaç de ser una amenaça exterior des de set o vuit metres, cosa que obre el camp, un fet molt necessari pel basquet d'avui en dia. El seu creixement físic tardà el fa tenir marge de millora encara en un grapat d'aspectes com ara el defensiu o la seva consolidació física", opina Albert Robledillo, periodista especialitzat en joves promeses internacionals.

"Zagars és un dels projectes de jugador europeus més a tenir en compte, com per exemple la seva actitud afable i a la vegada competitiva que li ha permès integrar-se i liderar el júnior de la Penya en només un any el grup portant-lo a la cota mes alta europea", afegeix. L'equip verd-i-negre disputarà la fase final de l'Adidas Next Generation Tournament a Belgrad.

540x306 Arturs Zagars / DAVID GRAU / ACB PHOTO Arturs Zagars / DAVID GRAU / ACB PHOTO

"Neno Dimitrijevic no estava bé físicament i l'Arturs estava entrenant-se molt bé amb nosaltres. Per jugar s'ha d'estar al 100%", argumenta Carles Duran. L'entrenador del Divina Seguros Joventut va deixar la setmana passada el director de joc macedoni fora de la convocatòria. "Hi crec molt en el model de formació de la Penya, però és molt important que els jugadors joves tinguin un camí. Rudy Fernández i Ricky Rubio són extraterrestres, però Pau Ribas, Guillem Vives, Alberto Abalde, Henk Norel, Pere Tomàs, Albert Ventura i José Nogués han anat cremant etapes. Abans els joves tenien un recorregut que els feia arribar al primer equip molt sòlids. En algun moment no ha sigut així. Hi ha jugadors, com Neno Dimitrijevic, que no han tingut aquest camí. Té talent, però ha de seguir un camí. No podem tenir un Rudy i un Ricky cada any. No podem perdre la marca que tenim, hem de seguir fent millorar els joves i aconseguir que arribin al primer equip molt preparats", recorda Duran, que aquest dies ha repassat molts vídeos del partit contra el Baskonia amb Zagars.

El partit contra l'Obradoiro és molt important per al Divina Seguros Joventut, que acumula onze derrotes consecutives a la Lliga Endesa. Sergi Vidal arribarà als 600 compromisos a la Lliga Endesa. El català tan sols ha disputat 21 minuts en els últims dos enfrontaments de la Penya, compromisos en què no ha pogut sumar cap punt.