Els socis de la Penya que volen buscar un aval mancomunat es reuniran dimecres

El grup de socis de la Penya que s'està organitzant per buscar un aval mancomunat que li permeti al club cobrar la subvenció de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet es reunirà dimecres per començar a organitzar-se. La trobada informativa es farà a les 19.00 h a la sala de premsa del Palau Olímpic.

Aquest grup de socis està liderat per Carles Sagués. "Si un grup de socis avaléssim de manera mancomunada els diners que necessita el club podríem desbloquejar la situació. Si 400 persones avaléssim 1.500 euros arribaríem a la quantitat que es necessita”, diu el promotor de la iniciativa.

"Es tracta d’una proposta que no ens ha de representar cap despesa econòmica i significarà una gran ajuda per a la continuïtat de l'entitat", recorden els socis.

La Secretaria General de l'Esport, la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) i Avalis es reuniran aquesta setmana amb el Joventut i l’Ajuntament de Badalona per aconseguir l'aval que el club necessita per cobrar una subvenció pendent. "La solució passa per desbloquejar els ingressos que estaven compromesos. En les últimes hores s'estan movent coses, però no vull parlar-ne per no perjudicar iniciatives que necessiten certa discreció", demana Juanan Morales.