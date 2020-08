“Ens hi deixarem la pell, del primer minut a l’últim”

Tret de sortida a la Champions League femenina. En la roda de premsa prèvia al partit ja es respirava la tensió i neguit de la fita europea. Primer dues de les capitanes, Vicky Losada i Sandra Paños, i després el tècnic, Lluís Cortés, van explicar com ha sigut la tornada als entrenaments, la preparació del partit i quin és l’objectiu en la competició: anar partit a partit sent el millor Barça possible.

En el nou format, les rondes classificatòries seran a partit únic i el primer -els quarts de final- enfrontarà les blaugranes amb l’Atlètic de Madrid aquest divendres. “Esclar que condiciona. No és el mateix jugar a dos partits o a un. No sé si ens ajuda o ens perjudica. Estem preparats per jugar aquest tipus de partit. El marge d’error és més petit, ja que ens hem de centrar a fer un bon partit i resoldre’l com més aviat millor. En el futbol pot passar de tot i més a eliminatòries a un partit, ja que pots tenir un mal dia, una expulsió o un error que et condicioni en el partit”, va explicar el tècnic. La portera i capitana, Sandra Paños, reforça aquesta idea: “Nosaltres estem contentes amb la feina que hem fet. Partit a partit, que és el que la competició requereix”.

El rival és molt conegut tant pel cos tècnic com per les jugadores, ja que l’Atlètic de Madrid és el gran rival de les blaugranes a la Lliga Iberdrola. “Va haver-hi una etapa en què se’ns van fer difícils els enfrontaments contra l’Atlètic de Madrid. Ara hem trobat la manera de treballar i la nostra manera de jugar en la qual ens és igual el que faci el contrari”, deia Paños, que reconeixia que, de cara a aquest partit, l’equip madrileny té un punt d’avantatge sobre elles. “Nosaltres no hem canviat pràcticament l’equip i no hem canviat la manera de jugar. Elles tenen jugadores noves i evidentment que nosaltres al final hi haurem de posar molta més concentració. Està bé conèixer el rival i potser elles tenen una mica més d’avantatge”, va reflexionar. L’equip dirigit per Daniel González, però, ha viscut un important contratemps, ja que sis de les seves jugadores han donat positiu per coronavirus i és probable que no es recuperin per a l’enfrontament.

“Som millor equip que l’any passat”

El Barça va fer història la temporada passada a l’arribar per primer cop a la final de la competició europea, quan va perdre a Budapest amb el Lió. “Som un equip amb més experiència i que sabem cap on anem. Cada vegada estem més prop dels top d’Europa. Ens entrenem i som aquí per ser les millors, i confio plenament que estem capacitades per aconseguir el que vam aconseguir l’any passat, però cal anar a poc a poc. Estem capacitades per donar la nostra millor versió”, explicava Vicky Losada.

Per arribar en el millor estat de forma, el cos tècnic ha fet una preparació exhaustiva aquesta temporada, tant a nivell físic com psicològic. “En les sis setmanes de pretemporada hem fet un repàs de tot el nostre model de joc, des de la part de sortida de pilota i la fase de progressió fins a les zones de finalització i remat, que és una cosa que vam treballar molt l’any passat. La grata sorpresa és que les jugadores han respost molt bé i que tenen molt clar a què juguem i a què volem jugar”, va explicar Cortés.

Ja amb Bilbao en el punt de mira -San Mamés serà seu del partit de quarts-, les blaugranes faran avui l’últim entrenament a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. A l’acabar, amb dos autocars, marxaran cap al País Basc, on es planifica que arribin a mitja tarda. El dia abans de partit es farà un entrenament a Lezama, després de la roda de premsa prèvia del partit. Divendres (18 h, Barça TV+) les blaugranes i les matalasseres s’enfrontaran per estar un pas més a prop de la final a Anoeta.