El dilema del Barça: mà dura o diàleg

Per segon cop en poques setmanes un jugador del Barça es nega a tornar a la feina. Si primer va ser Arthur Melo, ara serà Lionel Messi. Si el primer no serà enyorat, la possibilitat de veure marxar l’argentí trenca el cor al barcelonisme. Messi no anirà a entrenar-se perquè considera que ha donat per acabat el seu contracte. Però el Barça considera que el contracte no acaba fins al juny del 2021 i, per tant, el pot acusar d’incomplir el codi intern del club i de la Lliga. I sancionar-lo. El problema, però, és que Messi no hauria de patir gaire pel fet de ser multat, ja que renuncia a sou i feina al donar el seu contracte per finalitzat.

En aquesta cursa contra rellotge, la situació es complicarà aquest dilluns si Messi compleix la seva paraula i suma dues faltes. És a dir, si avui no fa acte de presència als tests PCR i demà tampoc es posés a les ordres de Koeman, cometria una sanció greu, tal com està escrit al conveni col·lectiu dels futbolistes professionals, per no haver anat dos dies a treballar. En aquests casos, el club el podria suspendre de sou i feina de dos a deus dies, amb una multa que inicialment podria ser del 7% del sou total del jugador.

El cas es complicaria encara més dimarts si el Barça considera que ja són tres dies en què un dels seus treballadors no s’ha presentat al lloc de treball. En aquest cas seria una falta molt greu, amb sancions que poden suposar la suspensió de sou i feina d’onze a trenta dies i una multa del 25% del sou d’aquests dies. Segons el conveni dels futbolistes, ja no hi ha sancions més dures, tot i que el club pot acabar acomiadant unilateralment el jugador si creu que no compleix el seu contracte. El Barça no considera aquesta opció, ja que precisament el que vol evitar és perdre el futbolista. Una alternativa seria amenaçar amb portar-lo als jutjats, però Messi també sembla estar disposat a acceptar aquesta possibilitat.

El Barça, doncs, es debat sobre com afrontar aquesta situació. Es nega a vendre’l i diu que no vol negociar amb ningú. Però Messi segueix decidit a marxar i les possibles sancions que rebi no l’haurien d’afectar. Queda la via del diàleg, de moment rebutjada pel club, que només vol trobar-se amb Messi si és per parlar de la seva ampliació de contracte. Un contracte que Messi ja dona per acabat.