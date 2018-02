Una estelada ha originat una baralla entre aficionats de l'Espanyol

Un cop conclòs l'Espanyol-Vila-real, a la grada de l'RCDE Stadium s'ha viscut una baralla entre diferents aficionats blanc-i-blaus. L'origen de l'incident, que ha acabat sent dissolt per membres de la seguretat privada del club, ha estat una estelada, segons ha pogut confirmar l'ARA d'un testimoni directe dels fets. La disputa s'ha produït a la zona del lateral del camp, al costat oposat de les banquetes dels tècnics, prop del sector 120.

Un cop finalitzat el partit, un seguidor ha mostrat una estelada i altres aficionats l'han qualificat de "pallasso", entre d'altres termes. "A partir d'aquí, ha començat tot. Hi ha hagut diverses baralles, a la grada i a les escales. Els membres de la seguretat del club han tardat diversos minuts en arribar", ha explicat a l'ARA un aficionat que ha presenciat els fets.

El seguidor que ha exhibit l'estelada, un jove d'uns 30 anys, anava acompanyat del seu pare, i ha acabat amb la cella oberta. Fonts de l'Espanyol han confirmat l'existència d'"un petit incident que ha acabat amb baralla final", però desconeixen quin ha estat l'origen real de la mateixa disputa.

Segons 'Pericosonline', els Mossos han registrat a la seva acta aquest incident. A més, expliquen que al marge de la seva actuació hi haurà mesures disciplinàries per part del club, ja que, segons aquest mitjà, "alguns agressors han estat identificats per les càmeres".