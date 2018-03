L'Espanyol liquida el deute amb l'Ajuntament de Cornellà

L'Espanyol ha saldat el deute tributari que tenia pendent amb l'Ajuntament de Cornellà, on té establerta la seu social, a l'RCDE Stadium. Segons ha comunicat l'organisme públic de la ciutat del Baix Llobregat, l'entitat blanc-i-blava ha regularitzat el pagament de dos conceptes, l'impost de béns immobles (IBI) i l'impost d'activitats econòmiques (IAE). El deute acumulat, d'1,4 milions d'euros, s'arrossegava des del 2014, per l'impagament de l'IBI i de l'IAE d'anys anteriors.

Aleshores, però, l'Espanyol passava per un moment de dificultats econòmiques. Malgrat tot, segons exposa el mencionat Ajuntament, va mostrar la voluntat d'asseure's a trobar una solució. Això va portar a l'inici d'un procediment de recaptació executiva establert per la normativa per tal d'aconseguir el cobrament del deute impagat. És a dir, que es van establir uns terminis al llarg dels quals l'Espanyol ha anat obtenint els fons necessaris per poder satisfer la quantitat reclamada, que ha anat pagant, de manera progressiva, fins a l'últim capítol, la liquidació final, consumada aquesta setmana.