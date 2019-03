Andreu Subies renuncia al seu càrrec directiu a la RFEF

Andreu Subies, directiu de la Reial Federació Espanyola de Futbol, després de conversar amb el President de la RFEF, Luis Rubiales, així com amb altres membres de la junta, ha decidit renunciar als seus càrrecs directius. Subies va presentar ja la seva renúncia al novembre de 2018 però no li va ser acceptada. En aquest cas la decisió d'Andreu Subies és irrevocable donat que vol centrar-se en la defensa de les acusacions per les quals està sent investigat judicialment.

L'expresident de la Federació Catalana de Futbol (FCF) està sent investigat en el marc de l'operació Soule, que va representar la fi del regnat de Villar, president de la RFEF del 1988 al 2017. Arran del sumari que instrueix el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, s'investiguen presumptes operacions econòmiques il·legals amb diners de la Federació en benefici propi, així com de crear una xarxa de negocis en què hi hauria tracte de favor a empreses de familiars i directius de federacions territorials, com la catalana, per garantir-se continuar en el poder.

Aquest mateix divendres, el diari 'El Mundo' ha publicat que la Guàrdia Civil "ha descobert que Subies va utlitzar factures falses per camuflar el desviament de <<mig milió>> de la FCF per fer-se una casa i un restaurant a Cambrils".