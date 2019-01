Javier Tebas votarà Vox: "Espanya necessitava una alternativa així"

Javier Tebas, president de la Lliga, va anunciar aquest dimarts a la nit que votarà Vox. El president de la Lliga, que en la seva joventut va formar part de Fuerza Nueva a Osca, va assegurar al programa 'El partidazo de Cope' que li sembla "molt bé" la irrupció d'un partit polític com Vox en la política espanyola. "Des de fa temps que dic que Espanya necessitava una alternativa tipus Vox. Cal respectar-ho. 400.000 persones l'han votat a Andalusia, no?", va dir.

"Si el partit va en la línia que va, votaré Vox, sí", va assegurar Tebas. Sobre la possibilitat d'ocupar algun càrrec en cas que Vox accedeixi al govern, Tebas també va ser clar: "No, jo no estic ja per aquestes coses. A més, no soc militant, només votant. Treballant pel futbol professional on soc treballo per Espanya també".