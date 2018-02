Pep Guardiola, expedientat per portar el llaç groc

La Federació Anglesa (FA) ha expedientat Pep Guardiola per portar el llaç groc ( "a political message", un missatge polític) durant els partits del Manchester City a la Premier League. L'entrenador té fins al 5 de març per presentar al·legacions.

"Si la UEFA, la FIFA o la Premier League em volen sancionar per portar el llaç, endavant. Però ells, especialment els Jordis, són a la presó. Només demanaven votar, no ho oblideu, nois. Porto el llaç groc especialment per dues persones que van defensar una cosa com votar. I mentre siguin a la presó tindran el meu suport. Porten més de 60 dies a la presó", va assegurar fa uns dies l'entrenador català.

Segons publiquen diferents mitjans anglesos, la Federació Anglesa va traslladar al tècnic del Manchester City dues advertències formals durant el passat mes de desembre. A més, José Mourinho (Manchester City) va demanar públicament una sanció.

Quan encara no s'havia fet pública la sanció, Pep Guardiola ha parlat en roda de premsa, on ha confirmat que la Guàrdia Civil va buscar Carles Puigdemont en l'avió en què viatjava la seva família. "M'ho va explicar la meva dona i va passar el que les informacions diuen. No sé com estan les lleis aeroportuàries, però m'imagino que la Policia o la Guàrdia Civil té tot el dret a parar-nos i inspeccionar . Van passar, van veure que hi havia la família, van marxar i no sabem res més", ha explicat el tècnic.

El Manchester City disputarà diumenge la Carabao Cup contra l'Arsenal.