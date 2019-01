L'empresa nord-americana US Real State Investment compra el Reus Deportiu

El miracle ha arribat aquest migdia a la capital del Baix Camp. El Reus Deportiu ha estat comprat pel grup US Real State Investment, amb seu a Miami Beach i amb Russell Platt i Clifton Onolfo al capdavant de la inversió. L'operació amb la qual l'empresa nord-americana adquireix un 99,7% de les accions suposa també la sortida de Joan Oliver del club. D'aquesta manera es posa punt final a un serial que s'estava allargant des de l'inici de temporada, i en principi suposa la continuïtat del club a Segona Divisió.

Avui a les 12 de la nit s'acabaven els cinc dies que el jutge instructor de la Lliga va donar al conjunt roig-i-negre perquè enviés les al·legacions pertinents sobre la sanció que s'havia proposat. En cas de no haver trobat un comprador, el club s'enfrontaria a cinc anys d'expulsió del futbol professional i a una multa de 250.000 euros.

Amb aquest canvi en la titularitat, els nous propietaris hauran de presentar garanties de liquiditat a la Lliga per fer front al deute que arrossega el club, de més de cinc milions d'euros, i dels pagaments pendents d'aquesta temporada, que pugen a quatre mensualitats als treballadors i una als jugadors de la primera plantilla.

Si la Lliga ho veu amb bons ulls i ho aprova, el Reus Deportiu tornaria a la competició, amb un partit pendent contra el Las Palmas que es va suspendre el cap de setmana passat, i amb un futur molt diferent del que es preveia.

Segons el ' Diari de Tarragona', els nous propietaris aportaran una inversió extra per fer una ampliació de capital que hauria de permetre al club millorar el límit salarial i, així, poder inscriure més jugadors per reforçar la plantilla, actualment amb només 12 fitxes disponibles. En el comunicat oficial, expliquen que pretenen incloure en la inversió una reforma de l'estadi, ampliant la capacitat fins a 18000 espectadors, i la construcció d'un centre comercial just al costat. De fet, ara el club queda en mans de Russel Platt i Clifton Onolfo, president i un dels vicepresidents de l'empresa que ha adquirit l'entitat, que es dedica, principalment, a la construcció d'hotels, pisos i centres comercials.

Finalment, també fan referència al planter, el qual veuen com a una inversió, explicant que "la venda de jugadors ha de convertir-se en una via més per fer diners, tenint en compte el planter tan gran que té el Reus".