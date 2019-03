Sergio Ramos veu l'eliminació des d'una llotja... mentre grava un documental

Després que el Comitè de Disciplina de la UEFA el sancionés amb dos partits de suspensió per haver forçat la groga al partit d'anada de la Lliga de Campions contra l'Ajax, Sergio Ramos ha vist l'eliminació del Reial Madrid des d'una llotja VIP del Santiago Bernavéu personalitzada amb el seu dorsal 4. Unes càmeres han gravat el capità amb el propòsit de rodar un documental.

En el minut 89, instants després que Marco Asensio marqués el gol del triomf del Reial Madrid (1-2), Ramos va cometre una falta clara sobre Dolberg que va ser castigada amb targeta groga pel col·legiat eslovè Damir Skomina. A la zona mixta, el capità del Madrid va admetre que havia forçat la targeta. "Veient el resultat et mentiria si et digués que ha sigut... Era una cosa que tenia present. No és subestimar ni de bon tros el rival ni pensar que l'eliminatòria ja està passada, però en el futbol a vegades s'han de prendre decisions complicades. Ho he decidit així, al minut 88 una targeta", va explicar Ramos.

Conscient de l'error que havia comès confessant que havia forçat la targeta, ja que s'exposava a una sanció de dos partits per aquest fet, Ramos va rectificar a Twitter. La UEFA aquesta temporada ja havia sancionat amb dos partits Jesús Corona, del Porto, per haver forçat una groga en la penúltima jornada de la fase de grups per arribar net als vuitens de final. "En un partit són moltes tensions, moltes sensacions i moltes pulsacions. Cal prendre decisions en segons. El millor d'avui és el resultat. El pitjor, no poder ser a la tornada al costat dels meus companys per un incident del joc", va escriure, i va afegir: "Vull deixar clar que em dol més que a ningú, que no he forçat la targeta, com tampoc ho vaig fer contra el Roma en el meu anterior partit de Champions. Animaré des de la graderia com un aficionat més amb la il·lusió de poder ser als quarts de final".