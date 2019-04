"Vas ser el primer pres de les clavegueres de l'Estat contra Catalunya!": les reaccions a l'absolució de Rosell

Després d'haver-se conegut aquest dimecres la sentència de l'Audiència Nacional que absol Sandro Rosell i els altres cinc acusats del cas Rimet, les xarxes s'han omplert de missatges a favor de l'expresident del Barça. Personatges del món de l'esport i també del polític han adreçat els seus missatges a Rosell i alguns es pregunten qui repararà "la gran injustícia" d'haver estat tant Rosell com Besolí 21 mesos en presó preventiva.

Josep Vives, portaveu del Barça: "En un Estat de Dret les responsabilitats de l’Administració de Justícia estan molt ben definides. En aquest cas, a més, tenen nom i cognoms. És la mateixa dona que va empresonar els nostres polítics. Busqueu-la al Tribunal Suprem"

Víctor Font, precandidat a la presidència del Barça: "Tot l’afecte per a Sandro Rosell i la seva família després de 21 mesos de presó preventiva que mai ningú no li podrà tornar. Injust i arbitrari. La justícia espanyola hauria de donar una explicació".

Des de JxCat, la número dos, Laura Borràs, ha denunciat l'"ús abusiu" de la presó després de l’absolució de Rossell. "Qui li torna aquest temps perdut i segrestat a ell i a la seva família? Aquesta és la pregunta que s’ha de fer a l’Estat", ha dit Borràs, comparant la situació amb la dels presos polítics del Tribunal Suprem.

Quim Forn, candidat a l'alcaldia de Barcelona: "Sandro Rosell i Joan Besolí absolts després de gairebé dos anys de presó preventiva. Qui els repararà d'aquesta gran injustícia?"

Jordi Sànchez, candidat al Congrés: "S'ha fet Justícia. Enhorabona Sandro i Joan. Us han fer pagar quasi 22 mesos de presó i ara us absolen!! Ningú us podrà tornar mai aquest temps robat. Vas ser el primer pres de les clavegueres de l'Estat contra Catalunya! Vergonya!!"

Josep Rull, diputat al Parlament de Catalunya: "Sandro Rossell i Joan Besolí, absolts. I la jutge Lamela, que va decretar arbitràriament la seva presó preventiva, en la que els han mantingut durant gairebé 2 anys, ascendida a magistrada del Tribunal Suprem..."

Pilar Rahola: En Sandro Rosell i en Joan Besolí, absolts per l'Audiència. I ara què, senyora Lamela, ara què? Vint-i-un mesos de presó preventiva, destrucció del patrimoni, vida truncada, tot per què? Quanta misèria, quanta, quanta misèria!"