Repetir un cas Berta Pujadas amb Anna Torrodà

L'estiu passat Berta Pujadas va canviar el Barça B per l'Espanyol a la recerca de minuts a la Lliga Iberdrola, minuts que un Barça cada cop més professional no podia donar-li a una jugadora de 18 anys i que l'Espanyol no només va agrair, sinó que va convertir en essencials a la màxima categoria del futbol femení espanyol. El paper protagonista de Pujadas, que ha acabat sent la jugadora amb més minuts de l'equip de Joan Bacardit (amb més de 2.500 jugats), està tenint un efecte reclam per a altres jugadores joves que volen imitar el seu camí. És el cas d'Anna Torrodà, companya de generació de Pujadas al filial blaugrana fins a la temporada passada i també internacional sub-19, i que aquest dilluns ha sigut presentada com a nou fitxatge de l'Espanyol.

"És un nou repte per a mi. Em fa molta il·lusió i és una gran oportunitat per jugar a Primera Divisió", ha comentat la barcelonina en declaracions a Espanyol TV. Torrodà era un dels puntals del Barça B i una de les apostes del club blaugrana. Tot i que no va arribar a estrenar-se amb el primer equip, sí que va entrenar alguns dies a les ordres de Fran Sánchez.

Torrodà, que pot jugar tant a l'eix de la defensa com al mig del camp, està concentrada amb la selecció espanyola sub-19 juntament amb les també blanc-i-blaves Elena Julve i Maria Llompart, i els pròxims dies disputarà el Campionat d'Europa a Suïssa. Espanya, vigent campiona de la categoria, s'enfrontarà a Noruega, l'amfitriona Suïssa i França.

El fitxatge de Torrodà és el cinquè de la temporada per al nou projecte periquito, després de les incorporacions de Paula Moreno, Ainhoa López, Katherine Alvarado, Elba Vergés i Ida Guehai.