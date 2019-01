La Lliga expulsa el Reus durant tres anys i li imposa una multa de 250.000 euros

El jutge de Disciplina Social ha acordat aquest dilluns al migdia l'expulsió temporal de tres anys del Reus Deportiu de la competició professional i li imposa una multa accessòria de 250.000 euros per l'incompliment dels deures adquirits amb els seus futbolistes. Així ha resol el jutge l'expedient disciplinari del club, perquè considera que el Reus ha incomplert "els deures o compromisos adquirits –en forma de l'impagament de mensualitats del salari– amb els seus jugadors, amb la gravíssima conseqüència addicional que sis d'ells han hagut d'abandonar el club".

Pel que fa a la compravenda de les accions del Reus per una societat de nacionalitat nord-americana, el comunicat de la Lliga diu que "si bé és una circumstància constitutiva de propòsits i condicions lícits en si mateixos, configura una operació que, des del punt de vista de seva incidència en el procediment sancionador (que versa sobre fets efectivament produïts i infraccions efectivament comeses), no ha de produir cap efecte". El jutge de Disciplina Social conclou: "El sanejament (presumpte o real, total o parcial, creïble o no) d'una entitat després d'haver realitzat el fet infractor i haver-se beneficiat d'ell no pot tenir efectes enervants de la sanció".

Per al jutge de la Lliga, hi ha dos fets que proven la gravetat de la infracció: "l'especial gravetat dels fets comesos" i "la reincidència". És per això que el jutge explica que "la conseqüència necessària i automàtica (perquè la normativa no preveu una altra alternativa) per quan concorren l'especial gravetat i la reincidència en la comissió de la infracció consistent en l'incompliment dels deures adquirits amb els esportistes és la sanció d'expulsió de la competició professional".

A més, el jutge també imposa al Reus una multa de 250.000 euros.

El Reus pot recórrer aquesta decisió durant els pròxims 15 dies davant el Tribunal Administratiu de l'Esport.