Tebas s'assegura un programa de televisió cada diumenge fins que comenci la Lliga al juny

La Lliga i Movistar faran, a partir d’aquest diumenge, una sèrie de programes especials per ocupar les setmanes fins que torni a arrencar el campionat. Hi participarà en directe el president de la Lliga, Javier Tebas, que aclarirà les novetats sobre la competició, els possibles horaris o les novetats audiovisuals per a les retransmissions fins a final de temporada.

El programa, que es dirà El Partidazo #VolverEsGanar, arrenca aquest diumenge a les 22 h a Movistar i serà presentat pel periodista Juanma Castaño. També es podrà seguir al perfil de Facebook de la Lliga.

Els plans de la Lliga

Novetats audiovisuals

Una de les qüestions que més inquieta la Lliga és com salvar la sensació de buidor dels partits a porta tancada. "Quan s'ha jugat sense públic se sent l'eco i la visió de la grada sense gent és horrorosa. Estem treballant temes bastant moderns i imaginatius", ha dit Tebas en una videoconferència amb l'Institut Iberoamericà de Dret Esportiu. Entre les diferents innovacions, la Lliga aposta per publicitat virtual per cobrir els seients buits, sempre i quan no sigui "invasiu" per a l'espectador. També es plantegen la possibilitat d'afegir tuits que "vagin arribant durant el partit". Tebas aposta perquè les retransmissions s'atreveixin amb nous plans televisius: "No tenim per què moure'ns només amb la imatge màster des del mateix lloc. Hi podem afegir planos des de la banda, de darrere de la porteria o dels córners. Hi haurà noves visions amb diferents posicions de les càmeres", ha comentat el president de la patronal.

Retorn a la competició

La previsió de la Lliga és que la competició pugui començar a mitjans de juny, sempre que el govern espanyol hi doni el vistiplau.

Casos positius

Entre aquest divendres i dissabte està previst que tots els clubs de Primera i Segona rebin els resultats dels tests i puguin començar a entrenar-se. Ahir al vespre, RAC1 va avançar que entre les dues competicions hi hauria cinc casos positius, 3 a Primera i 2 a Segona.