Hamilton demostra que és humà i cedeix la ‘pole’ a Bottas

El finlandès Valtteri Bottas sortirà des de la primera posició al Gran Premi de Rússia, al circuit de Sotxi, després de superar Lewis Hamilton amb un temps d’1: 31.387. El britànic però, hauria pogut sumar una nova ‘pole position’, però va cometre una petita errada que va frustrar les seves possibilitats de dominar els entrenaments oficials de la mateixa forma que domina el Mundial.

Hamilton va aconseguir una millor volta amb un temps de 1: 31.532, però el quatre cops campió del món no va poder competir en les dues darreres voltes. “No hem pogut competir com voldriem a les dues darreres voltes, però estarem llestos per aspirar al triomf” va dir Hamilton, un dels diferents pilots que va admetre haver-se sentit sorprès per un circuit on esperaven apostar per pneumàtics durs, trobant-se en canvi, que aquests no aguantaven bé fins al final dels entrenaments. A més, Hamilton va sortir-se una mica de la pista quan aspirava a fer la seva volta més ràpida, una errada poc habitual en un pilot que ha tiranitzat de nou el Mundial en les darreres curses. Amb 40 punts més al Mundial que l’alemanySebastian Vettel, de Ferrari, Hamilton sembla destinat a un nou Mundial malgrat que li tocarà sortir per darrera del seu company d’equip, un Bottas que l’any passat ja va rendir bé a Sotxi. Ara, el finlandès sembla més fort aconseguint un nou rècord del circuit amb el seu temps als entrenaments.

Bottas però, sap que Hamilton l’atacarà en els primers metres de la recta de Sotxi, recta en que també intentarà guanyar posicions Sebastian Vettel, tot i que al circuit rus, de moment, el seu ritme no és tan alt com el de les fletxes platejades de Mercedes. En total, Vettel va quedar a mig segon de la ‘pole’, en una nova demostració de superioritat de Mercedes sobre uns Ferrari que ocupen la segona línia de sortida, ja que el també finlandès Kimi Raikkonen (Ferrari) sortirà quart. Les escuderies Haas, Force India i Sauber voldran aprofitar-se de les penalitzacions als Red Bull per sumar un bon botí de punts en la lluita per al Mundial de constructors. Red Bull ha estat sancionat per canviar els seus motors, fet que enviarà al fons de la sortida als seus pilots, Max Verstappen i Daniel Ricciardo.

Fernando Alonso de la seva part, va ser sancionat per canviar el motor del seu McLaren i sortirà des de la setzena posició en un nou Gran Premi accidentat. L’asturià, a mesura que s’acosta la seva retirada de la F1, no aconsegueix millorar el rendiment del seu McLaren.