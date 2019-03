El Junior i el Polo, semifinalistes de la Copa de la Reina

Als quarts de final de la Copa de la Reina d'hoquei herba disputats aquest divendres, el Junior i el Reial Club de Polo han aconseguit accedir a les semifinals, on es veuran les cares, fet que garanteix un equip català a la final. Les de Sant Cugat s'han s'ha imposat al Club Deportiu de Terrassa a la tanda de 'shoot out' després d'acabar el duel empatades (1-1) i el Polo ha golejat a la Reial Societat (6-0). L'Atlètic Terrassa HC ha estat eliminat pel Club de Campo per un contundent 4-1.

Al quadre masculí, l'Atlètic Terrassa HC ha guanyat (1-3) el Junior i s'enfrontarà al RC Josaleta a les semifinals. Per la seva part, el Club Egara ha derrotat el Club de Campo pel mateix resultat (1-3) i jugarà les semifinals contra el Reial Club de Polo, que ha golejat (1-5) el CD Terrassa.