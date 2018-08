João Rodrigues: “M’agradaria obrir la porta perquè vinguin més portuguesos”

El Barça Lassa d’hoquei patins va fer la setmana passada el tradicional stage al Montanyà amb dues novetats. Nil Roca, que torna després de l’exitosa cessió al Noia Freixenet, i João Rodrigues, procedent del Benfica. Rodrigues (Oeiras, 1990) és el capità de la selecció portuguesa i arriba al Barça havent-ho guanyat tot amb el Benfica, però la paraula que més repeteix és aprendre.

Portaves gairebé una dècada al Benfica. ¿Vas decidir marxar perquè tenies la panxa plena?

No, no puc dir que tenia la panxa plena perquè un esportista no la pot tenir mai plena. Vaig sentir que era el moment de tenir una nova experiència i espero que sigui la millor de la meva vida. És meravellós ser aquí, i estic molt content i orgullós d’haver arribat a aquest club. Vull aprofitar cada segon d’aquesta oportunitat perquè sé que és única. Les coses canvien i el fet de no guanyar cap títol important la temporada passada ha pesat una mica.

No és el primer cop que et trucava el Barça. Per què ara i no abans?

Sentia que marxar era el millor tant per a mi com per al club, ja que portava molts anys allà. Potser algun dia podré tornar al Benfica, però ara vull aprofitar l’oportunitat del Barça i quedar-me aquí el màxim temps possible. Venir al Barça és arribar al cim de l’hoquei patins i vull estar molts anys en aquest cim.

Aquesta temporada podeu guanyar set títols. És un gran al·licient?

Sí, ho intentarem guanyar tot sabent que no és fàcil i que s’ha de treballar molt bé per aconseguir-ho. Tenim un inici molt dur, amb tres títols en joc al setembre i un partidàs per començar l’OK Lliga a Riazor, però intentarem arribar-hi bé físicament i mentalment.

¿Va influir en la teva decisió l’estil de joc vertical que proposa Edu Castro?

Una de les coses que volia amb aquest canvi és aprendre coses noves i estils de joc diferents amb un entrenador espanyol, que són diferents dels portuguesos. Sento que puc aprendre més i estic segur que aquí al Barça ho puc fer. Últimament el joc del Barça és molt vertical, però hauré de canviar algunes coses per adaptar-m’hi. Estic molt il·lusionat per aprendre i aportar a l’equip.

Tindràs Pablo Álvarez com a company interior. Et fixes en ell?

Pablito és el millor jugador en aquesta posició i haig d’aprendre d’ell. Hi parlaré per saber què haig de fer i per on m’haig de moure. Sens dubte és una referència per a tots els jugadors interiors i intentaré fer bé la meva feina per ajudar-lo el màxim possible.

Només un portuguès, Carlos Realista, havia jugat abans al Barça, però només va estar aquí una temporada. Imagino que voldràs superar-lo...

I tant, jo vull estar més temps que ell aquí (riu). Faré tot el que pugui perquè aquesta experiència pugui anar el millor possible. Si les coses van bé em quedaré més anys i m’agradaria que la gent veiés que puc obrir la porta perquè vinguin més portuguesos. El fet que en vinguessin més seria bo per a l’hoquei portuguès.

De fet, a la premsa portuguesa s’ha publicat que Hélder Nunes ja té oferta blaugrana per al 2019. T’agradaria que vingués?

Doncs sí. El Barça sempre busca els millors jugadors del món i ell, sens dubte, està entre ells. Si ell vingués estaria molt content de tenir un portuguès més aquí, però ara toca pensar en la plantilla d’aquest any i intentar guanyar-ho tot.

Parles prou bé el castellà. ¿Intentaràs parlar en català, també?

Sí, segur que sí. Ja tinc alguns llibres i per això ja entenc una mica el català. Encara no el puc parlar, però és una cosa que vull fer aviat. No he fet classes de castellà però és molt semblant al portuguès. Tinc facilitat amb les llengües i per això sé alguna cosa de castellà.