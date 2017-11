Victòria per ser líder del Barça Lassa d'hoquei

El Barça Lassa d'hoquei sobre patins ha aconseguit una important victòria aquest dissabte al Palau Blaugrana derrotant per 3-1 el Liceo. El conjunt gallec hi arribava invicte i ha vist com els gols de Panadero, Matías Pascual i Pablo Álvarez servien perquè els blaugranes s'imposessin.

Ha costat, però, encetar la porteria i no ha sigut fins als últims compassos del primer temps quan s'ha marcat el primer gol, obra de Sergi Panadero, que ha culminat una bona jugada col·lectiva.

A la represa, l'encert ha sigut més gran i de seguida ha arribat el 2-0 de Pascual al contraatac. Al minut 29, el Barça ha agafat aire amb el tercer gol, gràcies a un error defensiu del Liceo que Álvarez ha aprofitat. Els gallecs, però, han intentat ficar-se en el partit i Marc Coy ha retallat diferències quan quedaven 10 minuts. El Barça, hàbil al contraatac, ha amenaçat amb el quart però ha acabat conformant-se amb el 3-1 definitiu.