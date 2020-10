Rafa Nadal guanya el 13è Roland Garros i es fa més etern a París

Rafa Nadal ha ensorrat aquest diumenge Novak Djokovic (6-0, 6-2, 7-5) per endur-se el seu tretzè Roland Garros, mantenint l'idil·li amb la terra batuda de la Philippe Chatrier i refermant una excel·lència superlativa. És rei, emblema i orgull de París, lluny de les enemistats absurdes de les seves primeres compareixences, convertint la gesta d'aixecar la Copa dels Mosqueters en una de les seves moltes manies. Toc de tocs: sacsejar-se la sorra de cada sabatilla, els dits col·locant-se bé la cinta del cabell, el pantaló, eixugar-se la cara i estructurar sobre la marxa un discurs en l'entrega del Grand Slam, el vintè de la seva carrera per igualar la xifra històrica de Roger Federer.

L'exhibició ha estat rodona. Djokovic s'ha ofuscat en la intenció de ser breu i apostant per tallar els intercanvis amb cops a la xarxa per intentar trencar la suficiència posicional del campió. La col·lecció de volees ha estat excessiva. Era el pla A. No n'hi havia un segon. És el 50% que condemna l'argumentari suïcida dels 'all ins' a l'esport de primeríssim nivell. Excessiu, fins i tot pel perfil d'aquest número u. Nadal ha deixat la partida en KO tècnic responent a les entregues curtes i tornant pilotes altes per minimitzar la precisió, de banda a banda, treballant-se els angles.

Tot passava per tenir el vist-i-plau del manacorí. Res a l'atzar. Djokovic ha necessitat dos sets i 54 minuts per aconseguir el seu primer joc. La cara de circumstàncies era evident. No ha aconseguit entrar en dinàmica de partit fins a la tercera màniga, signant un break a les dues hores i 10 minuts del punt inaugural. "Avui he viscut en primera persona per què ets el rei d'aquesta pista. Has demostrat per què has aconseguit tots aquests títols, i no només aquí, durant tota la teva trajectòria", ha comentat el serbi, entre somriures, entregant les armes. Nadal ha sabut patir en el pic anímic rival. Ha mantingut la tònica de tot el partit per rematar la feina i endur-se un nou Roland Garros.