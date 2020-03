Cancel·len el GP d'Austràlia de F1 amb els espectadors fent cua per entrar al circuit

La Federació Internacional d'Automobilisme (FIA), la Fórmula 1 i el promotor del GP d'Austràlia han cancel·lat aquest divendres la primera cursa del Mundial del 2020, prevista per a aquest diumenge a l'Albert Park. Després d'escoltar els representants dels equips i les autoritats sanitàries australianes, s'ha decidit posposar el Gran Premi, que ja s'havia vist alterat en les últimes hores pel positiu per coronavirus d'un membre de l'equip McLaren.

A primera hora de divendres, poc abans de l'inici dels entrenaments lliures, un comunicat confirmava el que tothom s'imaginava que passaria des d'un dia abans: la cancel·lació de la cursa. "Ara tenen prioritat la seguretat de tots els membres de la família de la F1 i l'equitat de la competició", deien. La cancel·lació de la cursa ha arribat a falta d'uns minuts perquè comencessin els primers entrenaments lliures, amb milers d'aficionats fent cua als accessos al circuit d'Albert Park. Tots s'han assabentat al moment de la cancel·lació de la cursa. "Es tracta d'una notícia molt decebedora per a milers d'aficionats. Tots els posseïdors d'entrades rebran un reemborsament complet", afegien des de la F1.

I és que el primer ministre de l'estat de Victòria, Daniel Andrews, havia prohibit des de primera hora d'aquest divendres l'accés dels seguidors a l'Albert Park a causa "d'imperatius de salut pública". És per això que els seguidors, vinguts d'arreu del territori australià i d'altres països, s'han aglomerat als accessos al traçat, esperant que els donessin notícies.

651x366 La policia australiana, comunicant als aficionats que el GP de F1 es suspèn / SCOTT BARBOUR / EFE La policia australiana, comunicant als aficionats que el GP de F1 es suspèn / SCOTT BARBOUR / EFE

De fet, hores abans de l'anunci, el rumor que s'havia vist Kimi Räikkönen i Sebastian Vettel anant cap a l'aeroport de Melbourne per tornar a casa es va escampar pel pàdoc. Les reunions que hi va haver entre els equips van ser tenses. Alguns volien córrer, mentre que altres s'hi negaven. Però els plans van canviar després d'un dia de reunions tenses quan els pilots van començar a qüestionar-se què feien allà i Mercedes, en un comunicat, va sol·licitar la suspensió de la cursa per motius de seguretat. I és que fins a vuit membres del pàdoc han estat sotmesos al test per possible contagi del coronavirus. La pressió dels pilots i dels equips va poder amb la resta de pressions que hi havia sobre la cursa, sobretot l'econòmica, el principal escull per anunciar l'acord de la suspensió de la cita australiana.

Després d'haver ajornat el GP de la Xina, ara ha arribat el torn del GP d'Austràlia. Això genera dubtes pel que fa a l'inici del campionat: el GP de Bahrain, previst per a la setmana vinent a porta tancada, queda en l'aire, igual que el GP del Vietnam, que aquest any s'estrenava al calendari, previst per a principis d'abril.