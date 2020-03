Defensa estable per deixar de rebre gols

"Si competim i defensem així, és difícil que ens facin gols". La recuperació de la solidesa defensiva va ser un dels aspectes que més va destacar Abelardo Fernández de l'empat contra l'Atlètic de Madrid de la setmana passada. Una de les màximes preocupacions del tècnic asturià d'ençà que va arribar a la banqueta de l'Espanyol és encaixar el mínim de gols possible o, encara millor, deixar la porteria a zero. Un repte que perseguirà aquest diumenge el seu equip al Sadar (12 h, M. La Liga) i que se li està resistint aquesta temporada a la Lliga. Només a Mendizorrotza (0-0), al Ciutat de València (0-1) i contra el Mallorca (1-0) els espanyolistes han estat capaços d'eixugar l'atac dels rivals. Tres partits de 26. Un balanç molt pobre que intentaran corregir al camp d'un Osasuna on els blanc-i-blaus només han deixat la porteria a zero un cop en els últims 12 anys, el 2013 (0-2). Fins i tot a la temporada 2015-16, quan va encaixar el màxim nombre de gols en Lliga de la seva història (74), l'Espanyol va aconseguir deixar la porteria a zero en 7 partits, més del doble que l'actual. Enguany és l'equip més golejat de Primera (45).

Si bé els navarresos han estat capaços de sumar al seu estadi contra de rivals de cert nivell com el Barça, el Vila-real, el València o el Sevilla, puntuar al feu navarrès sense encaixar gols no és, ni de bon tros, una missió impossible. Ho confirmen tres equips de la zona baixa, Eibar, Betis i Valladolid, que hi van obtenir tres 0-0. A més, el Granada hi va guanyar 0-3. L'Espanyol voldrà imitar-los, però per fer-ho caldrà evitar encaixar gols, especialment en moments clau del partit en què poden tenir un efecte psicològic més fort. Amb Gallego, per exemple, 7 dels 14 gols rebuts (un 50%) van ser en els últims 15 minuts de cada part. Amb Machín, en canvi, l'Espanyol era més feble en els primers quarts d'hora de joc: 9 dels 20 gols rebuts amb ell (un 45%) van arribar en aquests dos trams. Amb Abelardo els espanyolistes pateixen especialment a l'inici i al final de les segones meitats: 4 gols entre el 45' i el 59' i 3 entre el 75 i el 90'. A les primers parts, en canvi, només han rebut tres dianes.

Tot i els diferents canvis d'entrenadors i les diferents estructures defensives proposades, la incapacitat de deixar d'encaixar gols ha estat una constant al llarg de tot el curs per a l'Espanyol. Els blanc-i-blaus ja han presentat 15 línies defensives diferents. Gallego i Machín només van repetir tres vegades una mateixa combinació defensiva. Dídac, Calero, Naldo i Javi López va ser la fórmula més repetida pel de Súria, mentre que la formada per Dídac, Calero, Bernardo, David i Víctor Gómez va ser la preferida pel de Sòria. Uns experiments que s'han acabat amb Abelardo, que ha apostat per jugadors experimentats i contrastats, de perfil defensiu, que evitin complicar-se la vida i, de retruc, no cometin absurdes errades defensives. L'asturià sembla que ha trobat la tecla, ja que en els últims quatre partits ha mantingut una defensa que, per fi, sembla que ha trobat l'anhelada estabilitat: Dídac, Cabrera, Bernardo i Javi López. Ara només falta deixar de rebre gols.