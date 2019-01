El 2019 arrenca amb inoportunes lesions per l’Espanyol

L’inici del 2019 ha portat feina a l’àrea mèdica de l’Espanyol, encapçalada per Manuel González, i als fisioterapeutes i altres recuperadors de l’entitat blanc-i-blava. Fins ara, aquest mes de gener l’equip de Rubi ha disputat quatre partits, i en tres d’aquests ja ha perdut quatre jugadors per diferents problemes físics: tres per lesions als isquiotibials, una de les zones on més pateixen els futbolistes. Ahir es van conèixer els diagnòstics de David López i Adrià Pedrosa, els últims que van ingressar a la infermeria després de caure lesionats a la segona part del partit de Copa davant del Vila-real.

El central santcugatenc pateix una lesió fibril·lar de grau u a l’isquiotibial esquerre i estarà entre dues i tres setmanes de baixa. El lateral barceloní, per la seva banda, té un edema al terç proximal de l’isquiotibial dret, i causarà baixa entre set i deu dies. Abans d’ells, Sergio García havia estrenat l’any també amb un problema a la mateixa zona, que el mantindrà de baixa fins a finals d’aquest mes, mentre que Hernán es va fer un esquinç al lligament del genoll dret per una topada amb Iborra al partit d’anada de Copa a Vila-real. Quatre problemes que se sumen als d’Óscar Duarte, amb molèsties al pubis, i a un Hermoso a qui Rubi espera amb candeletes i que està de baixa des de principis de desembre per un esquinç al lligament lateral extern del turmell esquerre.

Tot i aquests problemes, el curs actual està sent força benèvol, pel que fa a lesions, amb l’Espanyol. La feina de l’equip tècnic de Rubi, que es coneix des de fa força anys i ha evolucionat la seva metodologia de treball, va més enllà de l’anàlisi de les dades que els proporciona el GPS. “Ara els jugadors són atletes. Si no tens unes condicions treballades, és molt complicat treballar. A banda de treballar la presa de decisions, no s’ha de descuidar l’aspecte físic, intentant arribar al màxim de les teves possibilitats i capacitats. Però no tot són les condicions del jugador, també cal trobar la fórmula per veure com l'afecta la suma de sessions”, va explicar Xabi Gil, preparador físic de l’Espanyol que acompanya Rubi des de l’etapa al Vilassar, durant una conferència en el 7è dia de l’Entrenador.

El resultat de la seva feina és força visible: la xifra de problemes físics registrats des que va començar la temporada ascendeix a 23 (13 de musculars, 5 d'articulars, 3 en forma de malalties i 2 de tipus ossi), una xifra sensiblement més baixa que la de les tres temporades anteriors a aquestes altures: 32 el curs 2017-18; 48 el 2016-17 i 38 el 2015-16. Més val prevenir que curar.