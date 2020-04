Jocs de tota la vida (ara online) per passar l’estona en companyia

Els jocs no són només cosa de la canalla. Després de diverses setmanes de tancament a casa, els adults també busquen la manera de divertir-se en grup malgrat la distància. Des d’una apli de Parxís fins al joc de les pel·lícules a través de Skype, la imaginació i les possibilitats són gairebé infinites! Us hem seleccionat diversos jocs per gaudir en família aquests dies de confinament.

Bingo...musical

“Es noten les ganes de festa després de tants dies de confinament”. Són paraules de l’Enric i l’Anna, una parella que fa setmanes que opta pels jocs en grup per amenitzar els caps de setmana. Han organitzat ja tres bingos musicals amb amics i família i asseguren que, malgrat cert desconcert inicial, tothom s’ho acaba passant bé i fins i tot i hi ha qui balla.

Seguint les normes d’un bingo tradicional, aquesta versió musical substitueix els números per cançons escollides per qui organitza la trobada. Amb uns 30 segons de marge per reconèixer la cançó i buscar-la al cartronet, cadascú ha d’intentar fer línia i bingo després amb els èxits que hagin sonat. L’Enric i l’Anna han creat diverses llistes de reproducció a Spotify i cartronets digitals que després han enviat per correu o WhatsApp als participants. La iniciativa ha estat un èxit, reconeixen, i fins i tot han allargat les trobades després dels bingos amb altres jocs.

Hora de dibuixar

Qui no ha hagut de demostrar les seves habilitats amb el paper i el llapis alguna vegada davant d’altra gent? Aquest moment que per a alguns pot resultar un tràngol, per a altres és sinònim de riures assegurats. Tant per uns com per altres, Skribbl.io és l’alternativa mentre dura la distància social. Aquest joc gratuït de dibuix i endevinalles multijugador substitueix el famós Pictionary i obliga a demostrar el pols a través del mòbil o l’ordinador.

En aquesta versió online hi ha diverses rondes, en cadascuna de les quals algú ha de dibuixar la paraula que ha triat –de les tres que s’ofereixen– i els altres han d'endevinar-la per guanyar punts. La persona amb més punts al final del joc serà coronada guanyadora. S’hi pot jugar en diferents idiomes.

Preguntes i respostes

El Jan i el Marc Nadal formen part del Queix, el Casal de Joves de l'Esquerra de l’Eixample de Barcelona. Seguint la tradició d’abans del confinament, continuen organitzant setmanalment un Trivial obert a tothom, i ara ho fan a través de diferents plataformes com Google, Jitsi i Twitch. Per a la cita de cada divendres han de pensar més de 100 preguntes, cada vegada diferents i de diferents temàtiques, com mana el joc.

Tenen comptabilitzats uns 200 dispositius connectats cada setmana i intueixen que per cadascun hi ha entre una i dues persones connectades, si no més. “Els que ja jugaven abans es van alegrar que adaptéssim el joc al format online, perquè és un acte social i s’ho prenen amb moltes ganes”, assegura el Jan.

651x366 Dos nens jugant amb el telèfon mòbil / GETTY Dos nens jugant amb el telèfon mòbil / GETTY

Canviar fitxes pel mòbil

“Hi ha dies que hi jugo molt i d’altres que ni obro l’apli”, explica la Sonia. Mare des de fa cinc mesos, tant ella com la seva parella troben estones per connectar-se i jugar al Parxís online quan la seva filla dorm. Es va instal·lar el joc al mòbil perquè el seu company hi juga des de fa temps i així ara poden jugar contra altres persones i “matar el temps”, comenta.

El mateix amb el famós Rummikub. El joc de números i colors està causant furor en la seva versió online. Amb més de cinc milions de descàrregues a la Google Play Store, és una alternativa gratuïta i amb possibilitat de jugar-hi amb amics o desconeguts. Fent sèries –mateix número i diferents colors– o escales –mateix color i tres o més números consecutius– guanya qui abans es quedi sense fitxes.

Parlar i jugar a la vegada

Houseparty és una aplicació en forma de xarxa social amb la qual es poden connectar fins a vuit persones per videotrucar-se. La diferència amb altres serveis de xat és que dins de la mateixa app és possible jugar amb les persones que estiguin en la conversa. Diferents versions de jocs coneguts ofereixen l’opció de dibuixar, respondre preguntes o endevinar personatges tot en una mateixa app.

Per a moltes persones Houseparty està sent una revolució durant el confinament tot i que existeix des del 2014. Principalment coneguda als Estats Units, molts usuaris a Espanya l’estan fent servir també, alguns amb millors resultats que altres. A la pàgina de descàrrega de l’aplicació es poden llegir alguns comentaris negatius en referència a la impossibilitat d’esborrar el compte.

Clàssics de la gran pantalla

Fer proves de mímica és una cosa que no passa de moda. I fer-ho a distància potser ho complica una mica però no hauria de ser un problema. És per això que hi ha qui opta per adaptar el joc de les pel·lícules a les circumstàncies actuals i s’atreveix a provar sort amb llargmetratges clàssics i actuals. Des de Disney fins a l’última guanyadora dels Òscars, la llista per escollir pel·lícules és inacabable.

Tant si el confinament és en solitud com amb més gent, aquesta versió a través de videoconferència té les mateixes normes que l’original. Una persona, parella o grup fa gestos per tal que la resta pugui endevinar de quina pel·lícula estan fent la imitació. No es pot dir cap paraula ni tampoc fer sorolls. Qui primer ho endevini guanya un punt i passa a fer mímica.

Concurs amb molt ritme

" Minipunto y punto". Aquesta frase forma part de l’imaginari de molta gent i duu directament a pensar en el concurs Furor. Imitant el que va ser un dels programes més famosos de la televisió a finals dels anys noranta, jugar a Furor també és una opció els caps de setmana tancats a casa. Els equips, dividits per unitats familiars, grups d’edats o qualsevol altra classificació, han de sumar punts a través de proves amb cançons. Amb una mateixa paraula cantar tantes cançons com sigui possible. Eliminar una vocal i haver de cantar-ho tot amb una altra. Prohibir paraules que formen part de cançons conegudes i intentar no dir-les. Tot amb l’objectiu d’aconseguir més punts que la resta i, segurament, procurar fer menys el ridícul.