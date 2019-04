Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

13 d'abril. Igualada

Les considerades "males herbes" molt sovint són plantes oblidades dins el món de la gastronomia. Per aquest motiu, el col·lectiu Eixarcolant ha volgut recuperar els usos culinaris de plantes com l'ortiga o la borratja, per mostrar el potencial que poden arribar a tenir a la cuina. La truita de roselles, la tempura de fonoll o el paté d'ortiga són algunes de les propostes que presenta la jornada. Així, les Plantes Oblidades seran les protagonistes en més de 90 activitats, un centenar de ponències i una seixantena de parades.

651x366 Sopa d'espàrrecs i fonoll Sopa d'espàrrecs i fonoll

XIV Trobades de Música Mediterrània

Fins al 13 d'abril. Torroella de Montgrí

La música, la dansa i els jocs s'enllacen en la catorzena edició de les Trobades de Música Mediterrània sota el tema 'Un mar en cercle'. Enguany la festa juga amb la presència i el moviment circular per representar la diversitat de tradicions de la Mediterrània. Els sons amb olor de mar comptaran amb un programa divers i obert a tots els públics, des dels concerts gratuïts del multiinstrumentista Xavi Lozano fins a un taller de sardanes.

651x366 Hi haurà un taller obert de sardanes i un homenatge a Catalunya per part de 'Sardanes per la Llibertat' / CONF. SARDANISTA Hi haurà un taller obert de sardanes i un homenatge a Catalunya per part de 'Sardanes per la Llibertat' / CONF. SARDANISTA

IX Pyrenades

Fins al 20 d'abril. Salardú

Amb l'objectiu de recuperar el pirineisme, un moviment del segle XIX que va iniciar la descoberta dels Pirineus, es desenvolupen les Pyrenades a Salardú, a la Vall d'Aran. De fet, les conferències i debats, les excursions, els tallers infantils, el cinema i la música de muntanya sempre tenen com a protagonista la serralada catalana. La novena edició de Pyrenades presenta com a novetat el Hestivau A Boca de Net, un festival dedicat a la música occitana.

651x366 Els pirineus, protagonistes de la trobada Els pirineus, protagonistes de la trobada

Cicle Kubrick

Fins a l'11 de maig. Vilallonga del Camp

L'obsessió d'Humbert cap a la jove Lolita, representada a la pel·lícula de Stanley Kubrick, es podrà veure gratuïtament aquest dissabte a la sala de cinema del Centre Recreatiu de Vilallonga del Camp. El cicle de cinema dedicat al director nord-americà finalitzarà el dissabte 11 de maig amb el film 'Atraco perfecto'.

651x366 Sue Lyon a 'Lolita', de Stanley Kubrick / EFE Sue Lyon a 'Lolita', de Stanley Kubrick / EFE

Mercat del Ram de Vic

Fins al 14 d'abril. Vic

El Mercat del Ram de Vic celebra un any més la seva festa d'origen medieval dedicada a l'agricultura i la ramaderia. L'extensa programació d'activitats relacionades amb aquests dos sectors econòmics ve acompanyada de diferents propostes lúdiques i comercials per a tota la família. Així, hi haurà mostres de bestiar i de maquinària agrícola, tastos gastronòmics, demostracions eqüestres, tallers i exposicions. A més, continuarà una de les iniciatives més destacades de les últimes edicions, La Casa de Pagès. Concretament, l'activitat familiar dona a conèixer com és la vida al camp.

651x366 Una edició anterior a la fira Una edició anterior a la fira

3a Fira de la Cervesa Artesana d'Olot

13 d'abril. Olot

Els amants de la cervesa artesana teniu una cita aquest cap de setmana a Olot. La tercera edició de la Fira de la Cervesa Artesana comptarà amb una seixantena de begudes diferents i amb una programació carregada d'activitats, des de sessions esportives fins a la gastronomia de les 'foodtrucks'. L'entrada i el got de la fira costen tres euros, i el tast de quatre cerveses, sis.

651x366 La fira comptarà amb 12 cerveseres La fira comptarà amb 12 cerveseres

6a Festa de la Floració

Fins al 14 d'abril. Miralcamp

Amb l'arribada de la primavera ens donen la benvinguda multitud de flors. Aquest fenomen natural és el protagonista de la Festa de la Floració de Miralcamp (Pla d'Urgell), que per al cap de setmana ha programat diverses activitats i tallers. Els assistents podran passejar-se en carruatge o en bicicleta pels voltants del terme municipal i així delectar-se amb els arbres florits. A més, hi haurà un tast de vins del Celler Costers del Sió, un mercat de productes artesans, un taller de licors i una mostra de cuina amb productes locals.

651x366 Camps de presseguers florits Camps de presseguers florits

Ruta de la Coca i la Llonganissa

Fins al 30 d'abril. Prats de Lluçanès

El dolç de la coca i el salat de la llonganissa es troben aquest cap de setmana en una ruta per diversos establiments de Prats de Lluçanès. La coca pot ser de forner, de pasta, amb sucre per sobre, de pinyons o amb un raig d'anís, en canvi la llonganissa pot anar de la més magra a la més grassa. Així, els vuit establiments que s'han adherit a la ruta ofereixen una gran varietat dels dos productes mentre es visita la localitat de Prats de Lluçanès (Osona).

651x366 La coca, juntament amb la llonganissa, seràn els aliments estrella de la ruta / PRAT La coca, juntament amb la llonganissa, seràn els aliments estrella de la ruta / PRAT

XIV Festimatge

Fins al 28 d'abril. Calella

El Festimatge de Calella és un festival per gaudir de les arts audiovisuals, en què el cinema i la fotografia s'enllacen. Concretament, els assistents podran veure una vintena d'exposicions fotogràfiques, des de les imatges contemplatives de Frederic Garrido fins a les analògiques de Pablo Giori, i un centenar de curtmetratges d'animació, ficció, documentals i una sessió dels troneres. A més, s'oferiran diversos tallers i es donarà el Trofeu Torretes de Fotografia.

651x366 El festival enllaça el cinema i la fotografia en un sol espai El festival enllaça el cinema i la fotografia en un sol espai

II Favatada Popular de Valls

13 d'abril. Valls

El municipi de Valls dedica aquest dissabte una jornada popular a les faves, en què els assistents les podran degustar en diferents preparacions i podran participar en el concurs de pelar faves.