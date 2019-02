Mor Karl Lagerfeld, un dels grans mestres de la moda, als 85 anys

El dissenyador alemany Karl Lagerfeld, que actualment era director creatiu de Chanel i de Fendi, ha mort a París als 85 anys, segons informa Reuters.

El creador va ser hospitalitzat d'urgència dilluns i ha mort aquest dimarts al matí. Els rumors sobre el seu estat de salut es van disparar des que en l'última desfilada que va fer a París, fa unes setmanes, no va sortir a fer la tradicional salutació i ho va delegar en la seva mà dreta, Virginie Viard, que es va limitar a dir que "estava cansat" com a única explicació.

Lagerfeld era conegut com el Kàiser en el món de la moda i portava des del 1982 al capdavant de Chanel, una de les firmes més potents del món de la moda, per a la qual creava 10 col·leccions cada any, una feina que compaginava amb Fendi, la seva altra firma, per a la qual feia dues col·leccions cada any.

En una entrevista recent a l'edició britànica de la revista 'Vogue', el dissenyador va dir: "La moda és canvi, i a mi m'agrada el canvi". Sobre el procés creatiu, va afegir que per a ell era "com respirar".