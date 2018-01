'Rojigualda' pels quatre costats a la desfilada d'Ágata Ruiz de la Prada a la setmana de la moda de Madrid

La bandera d'Espanya entapissava la passarel·la, l'himne espanyol sonava a tot volum i el públic s'ha posar dret aplaudint i cridant 'olé' quan ha començat la desfilada d'Ágata Ruiz de la Prada a la Madrid Fashion Week aquest vespre. I el primer vestit que s'ha exhibit representava, també, la bandera espanyola.

Aquest ha sigut l'ambient, descrit per l'agència Efe, però també reflectit a la xarxa, on la posada en escena de la famosa dissenyadora ha sigut molt comentada.



Com passa amb tots els temes polèmics, hi ha hagut una multitud de piulades tant a favor com en contra: des dels que l'aplaudien per expressar-se sense complexos fins a d'altres que li recordaven els seus títols nobiliaris catalans, passant per molts altres matisos (o per l'absència de matisos).

Al final de la desfilada, Ruiz de la Prada ha sortit a saludar amb totes les models que han participat en el passi dels seus models.