10 llocs per veure grans mamífers

Senglars, cabirols i esquirols són els grans mamífers que més abunden a Catalunya, però són molt difícils de veure. “No els busqueu dins dels boscos, són llocs on troben molts racons per amagar-se”, explica Toni Llobet, il·lustrador, naturalista i coordinador de guies de natura. “És més aconsellable buscar-los en llocs oberts i amb poca vegetació”, apunta.

Però a part de l’on també cal saber el quan. “En general a trenc d’alba i al capvespre són els moments ideals per observar fauna”, explica Llobet. La informació és clau: “Si aneu al lloc adequat en el moment adequat i ho feu amb una actitud curosa, hi ha més possibilitats de les que us penseu de veure fauna salvatge”, destaca Llobet.

I perquè tingueu un percentatge elevat d’èxit en l’observació, hem parlat amb grans coneixedors del territori que ens han ajudat a identificar els 10 millors llocs de Catalunya per veure grans mamífers que, segons Llobet, “són tots aquells de bona mida, de l’esquirol i el conill cap amunt”, amb l’os bru i el cérvol al final. Entremig, una trentena d’espècies com la daina, el teixó, la guineu o la marmota.

El Parc Natural dels Ports

“Sens dubte és el millor lloc de Catalunya per veure una de les joies de la nostra gran fauna: la cabra salvatge”, sentencia Llobet. Per tenir gairebé un 100% de possibilitats de veure'n, aneu a la pujada del mont Caro. “És un recorregut per carretera asfaltada que es pot fer en cotxe”, detalla Joan Mestre, biòleg del Parc Natural dels Ports. Hi ha diferents miradors: “La Font del Cargol, on hi ha un monument a la cabra salvatge, el Portell i el mateix cim són els millors llocs per fer-hi parades”. Al cim, Mestre especifica que es poden veure prou bé a ull nu, però a la resta de punts recomana portar binocles.

651x438 Una cabra salvatge / TONI LLOBET Una cabra salvatge / TONI LLOBET

Montserrat

És un altre indret adequat per anar a la recerca de cabres salvatges. “Un bon lloc per provar sort és a la banda oest, a la part oposada al monestir”, detalla Llobet. Al coll de Can Massana, hi ha un aparcament i, partint d’allà, no és difícil veure-les. Altres mamífers que viuen al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat són la geneta o gat mesquer i la fagina, “però has de tenir molta sort perquè són nocturns”, diu Llobet.

Reserva de Sebes

“Garantir que si vens aquí veuràs la llúdriga és més arriscat que afirmar que observaràs determinats ocells”, considera Pere Josep Jiménez, director de la Reserva de Sebes, a Flix (Ribera d’Ebre). Tot i així, és l'indret de Catalunya on es tenen més possibilitat d’observar aquests mamífers semiaquàtics tan esmunyedissos. Es tracta d’un espai natural molt excepcional, gestionat des de fa 30 anys per una ONG. “És l’únic punt del curs principal del riu Ebre on encara es conserven els galatxos [canals laterals], amb vegetació de ribera idònia, habitats per tot tipus d’espècies com la llúdriga”, explica Jiménez. D’hàbits nocturns, “bons moments per provar sort són dies d’hivern de molt fred o als vespres d’estiu quan les nits són més curtes”, aconsella Llobet.

Reserva de Boumort

És superconeguda per observar cérvols, sobretot durant la brama, entre el setembre i l'octubre. Però també hi ha senglars, guineus, esquirols i altres ungulats com l’isard i el cabirol. “Conviuen amb el teixó, la fagina, la geneta i el gat salvatge, però són més difícils de veure”, explica Jordi Palau, director tècnic de les Reserves Nacionals de Caça de Boumort, Cadí i Cerdanya - Alt Urgell. Tot i que el cérvol és fàcil de veure per tot arreu, recomana especialment els sectors de Cuberes i de Boumort pròpiament dit. A la web de la reserva hi trobareu rutes i recomanacions sobre com observar el cérvol, però “si és el primer cop que us animeu a veure fauna salvatge, és molt recomanable que ho feu amb guia”, considera Palau.

651x438 Una geneta / PEPO NAVARRO Una geneta / PEPO NAVARRO

Parc Natural de l’Alt Pirineu

És l’hàbitat per excel·lència de l’os bru. A Isil hi trobareu la Casa de l’Os, un museu molt ben equipat on podreu descobrir totes les característiques del més gran dels grans mamífers. “És el més buscat, però la veritat és que s’ha de tenir moltíssima sort per veure’l”, reconeix Llobet. “L'os bru és un indicador molt potent de qualitat ambiental i permet frenar actuacions que poden suposar un fort impacte ambiental”, apunta Marc Garriga, director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, que també destaca que és un gran atractiu ecoturístic i que hi ha empreses que organitzen rutes per seguir-ne el rastre i conèixer el seu hàbitat. La zona també és molt bona per observar-hi altres mamífers com “el cérvol durant la brama, l’isard, el mufló i la cabra salvatge a l’alta muntanya, i passejant pels boscos és fàcil veure el cabirol”, considera Garriga.

Ulldeter

Si visiteu Vallter 2000 fora de la temporada d’esquí, l’observació de marmotes és quasi assegurada. “N’hi ha en llocs molt diversos, però la pujada de Vallter cap al coll de la Marrana és un indret on les marmotes estan molt acostumades a la gent”, explica Llobet. El xiulet agut que emeten us ajudarà a localitzar-les. “Curiosament, als llocs més remots i solitaris és on els animals són més esquius. En canvi, en indrets on s’hi passa sovint, els animals s’acostumen als humans”, afegeix. Ulldeter també és hàbitat d’isards, on els podeu arribar a veure en grups força grans enfilats als vessants més rocosos.

El Parc Natural del Cadí-Moixeró

Per observar més isards, dirigiu-vos al Cadí. “N'hi ha en qualsevol zona alta, sobretot si també té roques. Un bon lloc, i molt accessible, és coll de Pal”, explica Palau. La zona també és bona per observar cérvols (només a la part del Berguedà), cabirols, senglars i esquirols, entre d’altres.

651x438 Un teixo, a prop d'un toll d'aigua / PEPO NAVARRO Un teixo, a prop d'un toll d'aigua / PEPO NAVARRO

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Si aneu a l’observatori de la Torre Senillosa durant l’alba o el crepuscle, no us serà difícil localitzar-hi daines. Un altre moment adequat són els vespres de tardor quan, com els cérvols, ronquen per aparellar-se. També és una bona zona per observar el coipú, “una mena de petit castor, que és una espècie invasora vinguda d’Amèrica, però molt curiosa de veure”, diu Llobet. Amb moltíssima sort, es pot divisar alguna llúdriga. El senglar, la geneta i el turó també són habitants de la zona.

L’Aguait de Can Teixó

“És el millor lloc per veure carnívors nocturns, com el teixó, la geneta i la guineu”, explica Llobet. Situat a Sant Esteve de Guialbes, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany), és un aguait creat específicament per observar mamífers forestals. Enmig del bosquet de Can Vidal, és un lloc únic per veure aquests carnívors tan esquius en llibertat buscant aliment durant la nit, i esquirols saltant d’arbre a arbre durant el dia.

Parcs de Barcelona

El Parc del Laberint d’Horta, el del Castell de l’Oreneta i el de Can Sentmenat són tres zones urbanes on no és difícil observar-hi esquirols. “Són mamífers que viuen a totes les pinedes de Catalunya, però en aquestes àrees urbanes s’han familiaritzat amb els humans”, explica Josep Piqué, investigador del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Amb poblacions més petites també es poden veure en altres parcs com els Jardins de Pedralbes i els de Torre Girona o el Roserar de Cervantes. “Sempre és millor anar-hi les primeres hores del dia, quan estan més actius a la recerca de menjar”, detalla Piqué.

651x684