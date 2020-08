Font d’en Torres: allotjaments rurals als Ports i només per a adults

Encara que no ho sembli, hi ha una fórmula de portar fins al següent nivell la tranquil·litat inherent a la comarca castellonenca dels Ports: instal·lar-s’hi en una casa rural i que sigui només per a adults. Aquesta exacerbació de la serenitat existeix i es diu Font d’en Torres, una finca de 150 hectàrees destinada a criar vaques que també inclou diversos allotjaments ubicats en la seva majestuosa masia del segle XV. En conjunt, un lloc on perdre’s voluntàriament per posar els txakres en línia i carregar la pila de la salut enmig d’un aire puríssim, uns paisatges espectaculars i un ambient gens concorregut, el luxe més gran que hi ha en l’estiu del coronavirus.

A banda de veure com pasturen les vaques, la mateixa finca ofereix diverses activitats més enllà de les seves habitacions amb jacuzzi o els seus apartaments amb meravelloses vistes i xemeneia. La principal és el recorregut per la finca amb el qual t’obsequia -va inclòs amb l’estada- un dels dos amos, Alberto Martí, que al llarg de les dues hores i mitja que dura et va explicant la història, llegendes i costums del lloc.

Durant els cinc quilòmetres que dura la ruta, en els quals es pot veure també algun exemplar de cabra hispànica o de voltor, es passa per una ermita, per una cova, per la Font de l’Esperança, per un lloc on es criava tòfona o per la llera del riu Cervol. Boscos de roures, pins i alzines envoltats de precipicis corprenedors acompanyen els visitants en l’excursió, que opcionalment acaba amb una barbacoa feta amb la reconeguda carn de Morella, capital dels Ports i a només sis quilòmetres de Font d’en Torres.

A banda de tot això, la zona és ideal per practicar la bicicleta o fer visites guiades per Morella i el seu castell. Tot i això, dues oportunitats úniques d’allà són l’observació d’estrelles i d’ocells. No us les perdeu.