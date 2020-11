Adele rebutja ofertes publicitàries per valor de 40 milions de dòlars després de la seva gran pèrdua de pes

260x366 Adele en una aparició televisiva a 'SNL' la setmana passada / INSTARGAM Adele en una aparició televisiva a 'SNL' la setmana passada / INSTARGAM

El canvi físic que ha experimentat Adele els últims temps continua sent notícia. Perquè la cantant anglesa, després d'haver perdut 45 quilos, s'ha convertit en objecte d'ofertes per protagonitzar anuncis i campanyes televisives de tota mena. Les propostes, ben previsibles si es tenen en compte els criteris que segueixen les marques a l'hora d'elegir els personatges que anuncien els seus productes, no han anat tal com s'esperaven. L'artista, segons publica The Mirror, ha rebutjat acords de publicitat per un valor 40 milions de dòlars, una xifra enorme que molts altres ja voldrien rebre.

En el seu cas, totes aquestes ofertes no han estat prou motivadores perquè, de fet, rebutja convertir-se en un "clon de les Kardashian", tal com ha publicat The Sun. "Adele ha rebutjat rotundament diversos acords d'uns quants milions de lliures, que incloïen plans de dieta, paquets d'estil de vida, llibres de cuina, vídeos d'exercicis i, fins i tot, fer de model de passarel·la", ha explicat una font anònima al diari britànic. Una altra font ha dit a la revista Heat que "Adele està trobant l'atenció [que rep pel seu canvi físic] molt vergonyosa". "Ella admet que encara que ara potser estigui millor que mai, se sent increïblement cohibida per la seva aparença. A vegades li costa creure que estigui tan bé com la gent diu", afegeix el mitjà. "Diu que se sorprèn quan es mira al mirall, però que realment gaudeix comprant-se molta roba nova. És com si estigués recuperant el temps perdut", conclou.

Altres mitjans asseguren que el motiu que li ha fet rebutjar aquesta enorme quantitat de diners a canvi de fer anuncis és la dedicació gairebé exclusiva al seu pròxim disc, que serà el quart, cinc anys després respecte de l'últim. Ara per ara els tres que ha publicat – 19 (2008), 21 (2011) i 23 (2015)– l'han convertit en una icona global i en una de les veus femenines més venedores de la història, amb més de 120 milions d'àlbums distribuïts.

La cantant anglesa va començar una potent dieta l'abril passat després de divorciar-se de Simon Konecki, que es va emportar un important pessic del seu patrimoni perquè no havien signat clàusules prematrimonials. Concretament, la xifra perduda per l'artista en la separació del pare del seu fill, l'Angelo, seria de la meitat dels 170 milions de lliures que formen el patrimoni d'ella. La dieta que va començar just després del divorci és de 1.000 calories al dia, acompanyada d'un dur entrenament físic. La primera foto seva, al maig, va aconseguir una enorme difusió a les xarxes i li ha generat l'allau d'ofertes publicitàries actual.