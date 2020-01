Brad Pitt i Jennifer Aniston, retrobament còmplice

El matrimoni entre Brad Pitt i Jennifer Aniston va ser un dels més envejats de finals dels anys 90 i principis del 2000, fins que es van separar arran de la infidelitat d'ell amb Angelina Jolie. Passats quinze anys, la relació entre tots dos sembla ser més cordial que mai, tal com van demostrar la nit de diumenge a l'entrega dels premis del Sindicat d'Actors (SAG), on se'ls va veure còmplices i divertits. Tenien motius per estar contents: Pitt va guanyar el premi al millor actor de repartiment per Érase una vez en... Hollywood i Aniston es va alçar amb el guardó a millor actriu dramàtica de televisió per The morning show (Apple TV+).

651x366 Moment en què Aniston i Pitt se saluden / VIVIEN KILLILEA / AFP Moment en què Aniston i Pitt se saluden / VIVIEN KILLILEA / AFP

651x366 Brad Pitt i Jennifer Aniston en un altre moment de la gala / EMMA MCINTYRE / AFP Brad Pitt i Jennifer Aniston en un altre moment de la gala / EMMA MCINTYRE / AFP

Les fotos de tots dos saludant-se i felicitant-se al backstage de la cerimònia han causat sensació a les xarxes socials, on molts usuaris han compartit les instantànies. Més enllà de les imatges, els usuaris s'han mostrar entusiasmats amb un vídeo en què es pot veure a Pitt contemplant a través d'una pantalla el discurs d'agraïment d'Aniston.

Metas de relaciones con tus ex: Jennifer Aniston gana el SAG a mejor actriz en una serie dramática y Brad Pitt la observa en una pantalla desde otro punto del evento. #SAGAwards2020



pic.twitter.com/cKOkAe75wQ — Rodelo (@elrodelo) January 20, 2020

Aquests no van ser els únics moments en què es va intentar buscar senyals de complicitat entre tots dos actors. En el seu discurs d'agraïment pel premi al millor actor de repartiment, Pitt va ironitzar sobre com de "difícil" havia sigut interpretar un home que "es droga, es treu la samarreta i no es porta bé amb la seva dona", moment en què la realització de la gala va aprofitar per enfocar una somrient Aniston, que es trobava entre el públic.

Després del sotrac que va suposar el seu divorci –la parella es va casar el 2000 i es va separar cinc anys després–, Pitt i Aniston han aconseguit reconduir la seva relació, especialment després que l'actor se separés de Jolie. De fet, Pitt va ser un dels convidats de la festa del 50è aniversari d'Aniston, celebrada el febrer del 2019. Després d'estar casada amb Pitt, l'actriu de Friends es va casar amb Justin Theroux l'any 2015 i, tot i que es van separar dos anys després, encara mantenen una bona relació.