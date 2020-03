Cristiano Ronaldo aixeca polèmica a Madeira en sortir de compres en plena crisi sanitària

260x366 Cristiano Ronaldo i la seva nòvia, Georgina Rodríguez, aixequen polèmica a Madeira en sortir de compres en plena crisi sanitària / INSTAGRAM Cristiano Ronaldo i la seva nòvia, Georgina Rodríguez, aixequen polèmica a Madeira en sortir de compres en plena crisi sanitària / INSTAGRAM

Unes imatges captades per uns fotògrafs portuguesos de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez sortint de compres a Funchal, la capital de Madeira, han aixecat la polèmica al país. Mentre tothom es reclou a casa seva per imperatiu legal, han tingut una molt mala rebuda les fotos del futbolista saltant-se les normes a la ciutat natal d'ell, a les portes d'una botiga de luxe, tal com recullen diversos mitjans espanyols i portuguesos.

Ronaldo, propietari d'un edifici de set plantes a la capital de l'illa en el qual viu tota la seva família, va decidir fugir d'Itàlia per passar els dies de confinament a Madeira, on te reservat l'àtic del citat edifici. De fet, la seva fugida d'Itàlia, on el coronavirus està fent estralls, ja va ser rebuda amb algunes crítiques per l'afició del seu equip, el Juventus. S'entén que a Madeira, el davanter se sent més segur perquè fins a hores d'ara només s'ha registrat oficialment un cas de coronavirus. Es tracta d'una dona de nacionalitat holandesa que va ser diagnosticada aquest dimecres.

Tampoc s'ha rebut gaire bé per part de l'opinió pública durant la crisi del coronavirus que una notícia que es va difondre que deia que els hotels del golejador, els Pestana CR7, a Funchal i Lisboa, es posarien a disposició de les autoritats sanitàries hagi acabat en res. Finalment, els dos establiments només han signat un acord perquè el menjar que sobra als seus restaurants pugui vendre's a preu reduït a través d'una aplicació.

Ronaldo ha marxat a Madeira amb la seva parella i els seus quatre fills. Allà hi ha, a banda dels seus germans, la seva mare, que es recupera d'un accident cardiovascular que la va portar a ser ingressada recentment. Tot i que ara se'n van de compres, fa dies el futbolista expressava molta preocupació per aquest "moment molt difícil" que travessa el món i oferia la seva "solidaritat als que estan lluitant contra el virus".